Sözcü yazarlarına FETÖ cezası

İSTANBUL 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin oy birliğiyle aldığı kararda Sözcü’nün yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ‘FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 3 yıl 6 ay 15’er gün hapis cezasına çarptırıldı. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ile internet sitesinin yayın yönetmeni Mustafa Çetin de aynı suçtan 3 yıl 4’er ay, Yücel Arı, Yonca Yücekaleli ve Bekir Gökmen Ulu, 2 yıl 1’er ay hapse mahkum oldu. Sanıklardan Mediha Olgun delil yetersizliğinden beraat etti.

Sözcü’nün avukatı Celal Ülgen, “Geldiğimiz aşamada bir yaptırımla karşı karşıyayız. Ben buna yargı açısından Pirus zaferi diyorum. Mahkum edenler açısından Pirus zaferi diyorum. Mahkeme de Sözcü gazetesinin FETÖ ile iltisakının bulunmadığı konusunda kanaat getirdi ki indire indire verdikleri cezayı 3 yıl 4 aya indirdiler. Fakat bu gazeteciler için lekelenmeme hakkı ihlalidir” dedi.

DOSYASI AYRILDI

Sözcü’nün sahibi Burak Akbay’ın savunmasının alınmamış olması, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararının beklenmesi nedeniyle dosyası ayrıldı. Akbay hakkındaki yakalama kararının devamına hükmedildi.

‘BİLEREK VE İSTEYEREK’

Davanın 18 Nisan’da görülen celsesinde, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Savcı, Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı ve Yonca Yücekaleli’nin ‘Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapislerini talep etmişti. Sanık Mediha Olgun hakkında ayrıca etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması da talep edilmişti.

AVUKAT KARARA İTİRAZ EDECEK

Sözcü’nün avukatlarından İsmail Yılmaz, karara itiraz edeceklerini söyledi: “Yerel mahkemenin verdiği karar hukuka aykırıdır. Delilsiz bir dosyadan müvekkillerimize haksız ceza verilmiştir. Bu cezaların hiç bir şekilde kabul edilecek tarafı yoktur. Üstelik son çıkan yargı reformu düşünce suçlarını suç olmaktan çıkarmıştır. Buna rağmen yargı reformu hiçe sayılmış, görmezden gelinmiştir. Bundan sonraki süreçte, mahkemenin bu kararına gerekli itirazları yapacağız. İlk olarak, istinaf talebinde bulunacağız. Bu nedenle dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilecek. Oradan hukuka uygun adil bir karar verileceğine inanıyoruz. Şayet aksi yönde karar çıkıp istinaf talebimiz reddedilirse bu durumda Yargıtay’a temyiz başvurusu yapacağız. Çünkü bu tip suçlarda 5 yılın altında ceza verilse bile Yargıtay yolu açıktır. Sözcü davası baştan sona hukuka aykırı yöntemlerle başlatılmış ve sürdürülmüştür. Yüksek yargının bu yanlışları görüp düzelteceğine ve adil bir karar vereceğine inancımız tamdır.”