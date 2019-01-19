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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA / İSTANBUL
19.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sözcü gazetesi hâkim karşısında: FETÖ’ye ilk defa biz FETÖ dedik

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Sözcü gazetesi hâkim karşısında: FETÖ’ye ilk defa biz FETÖ dedik

Sözcü yazar ve yöneticilerinin ‘FETÖ’ye bilerek yardım etmek’ suçundan yargılanmalarına başlandı. Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz savunmasında, “FETÖ’ye ilk defa biz FETÖ dedik. Bu adamlardan hep nefret etmişim. Fetullah’a herkes inandı, biz inanmadık” dedi.

SÖZCÜ gazetesi köşe yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, internet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin, İnternet Gazetesi Haber Koordinatörü Yücel Arı’nın, ‘Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek, isteyerek yardım etmek’ suçundan yargılanmalarına dün başlandı. 

‘RENCİDE EDİCİ DURUM’

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya SEGBİS yöntemiyle katılan Emin Çölaşan şunları söyledi: “FETÖ’yle bir ilgim, ilişkim olmadı. İddianamede yer alan yazılarımdan ilk ikisi için savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti. Üçüncü yazı eklenerek dava açıldı. Fadime Danışman hakkında ‘Bir annenin dramı’ yazımdan dolayı dava açılıyor. Kadın 3-6 yaşındaki çocuklarından bir gecede ayrılmış ve 8 aylık bebeği ile cezaevine konuyor. Orada eleştirdiğim bu. FETÖ’cü olmaktan huzurunuzda bulunmak benim için incitici, rencide edici bir durumdur. Bunu reddediyorum.” Mahkeme başkanının, “Sizin daha önceki yazılarınızı da okudum en son yazınızı da okudum. 17-25 Aralık’ta FETÖ’nün yargı eli ile darbe girişimi var. Bu girişimden sonra 24 Aralık’ta ‘Bizim başaramadığımızı Fetullah’la ekibi başardı’, ‘Şimdi cemaati savunma zamanı’ başlıklı yazılarınız var. Ne amaçla yazdınız?” sorusu üzerine Çölaşan şöyle konuştu: “Türkiye’de yolsuzluklar vardı. O sırada yapılan operasyonlarla bu yolsuzluklar kırıldı.” Mahkeme başkanının, “Fetullahçılar başardı derken bunu mu kast ediyorsunuz?” diye sorması üzerine Çölaşan, “Gayet tabii ne olabilir?” dedi.

Sözcü gazetesi hâkim karşısında: FETÖ’ye ilk defa biz FETÖ dedik

Metin Yılmaz ise savunmasında şunları söyledi: “Genel yayın müdürü olarak haberlere sansür koymak gibi bir durumum olmaz. Kendi yazarlarımız bile bizi en ağır şekilde eleştiriyor. Onlara bile sansür uygulamıyoruz. FETÖ’ye ilk defa biz FETÖ dedik. Fetullah’a herkes inandı, biz inanmadık. Hâlâ da tehlikeliler.”

Necati Doğru da suçlamaları kabul etmeyerek, şunları söyledi: “Bana yapılan suçlama çok ağır. İddianamede ağırlıklı olarak ‘Naylon darbe’ yazım üzerinde durulmuş. Bu yazıyı darbe gecesinde 16 Temmuz’da yazdım. Naylon dememin sebebi ise şudur; bu başarısız olmuş teneke bir darbedir. Bana atılı çok büyük leke var. Bunu temizlemeniz için karar almanızı istiyorum.”

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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