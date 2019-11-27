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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA/İSTANBUL
27.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sözcü davasında mütalaa değişmedi

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Sözcü davasında mütalaa değişmedi

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay’ın da arasında bulunduğu 9 kişinin yargılandığı davada 8 gazetecinin örgüte yardım suçundan 10 yıla kadar hapsini isteyen duruşma savcısı, Yeni Yargı Reformu Paketi kapsamında incelediği dosyada yeni bir mütalaaya gerek duymadı.

Son savunmaların tamamlanması halinde 27 Aralık’da görülecek duruşmada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor. İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 28 Ekim’de görülen duruşmada söz alan Burak Akbay ve bazı sanıkların avukatı İsmail Yılmaz, Yeni Yargı Reformu paketi kapsamında Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 7’nci maddesinde yapılan düzenlemeye dikkat çekerek dosyanın yeniden incelenmesini talep etti. Mahkeme heyeti de dava dosyasını Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yargı reformu paketi kapsamında yeni bir mütalaa hazırlanıp hazırlanmaması yönünde inceleme yapması için duruşma savcısına gönderdi. Dosyayı inceleyen duruşma savcısı mahkemeye gönderdiği mütalaasında, 18 Nisan 2019 tarihli mütalaası doğrultusunda karar verilmesini istedi.

10 YIL HAPİS İSTEDİ

Savcı 18 Nisan tarihli mütalaasında, 8 gazetecinin “Silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ceza istenen 8 sanık arasında yer alan Mediha Olgun hakkında ise etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi. Savcı, hakkında yakalama kararı bulunan ve yurtdışında bulunan Burak Akbay yönünden ise dosyanın ayrılmasını talep etti. 

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