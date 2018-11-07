Sözcü davası karar aşamasına geldi
Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ve 3 çalışanı hakkında açılan dava karar aşamasına geldi. Mahkeme heyeti davaya ilişkin görüşünü hazırlaması için dosyayı duruşma savcısına gönderdi.
İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar ile hakkında yakalama emri bulunan Burak Akbay katılmadı. Akbay’ın avukatı Celal Ülgen, “Gelen belgelerin tamamı lehimize. Hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi. Yurtdışında bulunan Burak Akbay hakkındaki yakalama emrinin devamına karar veren mahkeme heyeti davaya ilişkin görüşünü hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
İstanbul Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Sözcü’nün sahibi Burak Akbay’ın, “silahlı terör örgütü yönetmek” ve “örgüt propagandası yapmak”, Gökmen Ulu, Mediha Olgun ve Yonca Yücekaleli’nin ise “terör örgütüne yardım”dan cezalandırılmaları istenmişti.
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