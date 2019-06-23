Söz yeniden İstanbullunun

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart’taki yerel seçimlerin ardından AK Parti’nin itirazı üzerine 6 Mayıs’ta ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının iptaline’ ve seçimin 23 Haziran’da yapılmasına karar vermişti. Bu seçim bir anlamda sadece oylama tekrarı niteliği taşıyor. Bu nedenle seçim iş ve işlemleri geçerli sayıldı ve tekrarlanmadı.

31 MART LİSTELERİ GEÇERLİ

Seçimde 31 Mart’ta kullanılan oy pusulaları baz alındı. Seçime katılan partilerin pusuladaki yerini belirleyen kura çekimi bu kez yapılmazken, sadece seçimden çekilen partiler pusuladan çıkarıldı. Pusulanın ilk sırasında Saadet Partisi, ikinci sırada Vatan Partisi, üçüncü sırada CHP ve dördüncü sırada AK Parti yer alıyor. Yeni oy pusulaları mühürlenerek İstanbul’un 39 ilçesindeki seçim kurullarına gönderildi. 31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanılıyor. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamayacak.

10 MİLYON 560 BİN SEÇMEN

İstanbul’un 39 ilçesinde, 62’si cezaevi, 156’sı seyyar olmak üzere 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy verecek. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı 3 bin 748 seçmen için 156 seyyar sandık oluşturuldu. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’nce 18 Haziran 2019’da yapılan sandık seçmen listelerindeki güncelleme sonucunda 20 bin 63 asker, 8 bin 93 hükümlü, 3 bin 970 kısıtlı seçmen, 12 bin 518 ölü, 208 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere toplam 44 bin 852 kişiye ‘oy kullanamaz’ şerhi düşüldü. Müdürlükçe, 31 Mart yerel seçimleri için seçmen listelerindeki son güncelleme 23 Mart’ta yapılmıştı. Bu tarihteki çalışmada, 13 bin 712 asker, 663 kısıtlı seçmen, 8 bin 639 ölü, 151 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere toplam 23 bin 165 kişiye listelerde ‘oy kullanamaz’ şerhi yazılmıştı. Böylelikle seçmen listelerinde ‘oy kullanamaz’ şerhi yazılan kişi sayısı toplam 68 bin 17 oldu.

SANDIKLAR 17.00’DE KAPANACAK

İstanbul’da oy verme işlemi bu sabah saat 08.00’de başlayıp 17.00’ye kadar sürecek. Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Seçmene verilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait oy pusulası, beyaz üzerine siyah baskılı olarak hazırlandı.

31 Mart seçimlerindeki gibi seçim günü yasakları 23 Haziran’da da İstanbul’da oy verme boyunca geçerli olacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler, oylarını kullanmış olsa bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak. YSK tarafından yayın yasağı kaldırılmadan sonuçlar açıklanamayacak.

OY KULLANMAK İÇİN DÖNDÜLER





- İSTANBULLAR, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde oy kullanmak için dün kente döndü. Antalya, İzmir ve Bodrum gibi tatil beldeleri olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda yolcu dönüş için hava ulaşımını tercih edince İstanbul Havalimanı’nın özellikle İç Hatlar Geliş terminalinde hareketlilik oluştu. Oyunu kullanmak için İstanbul’a geldiğini belirten yolculardan Erkan Çakmak “Denizli’den geliyorum. Bir makine firmasında çalışıyorum. Denizli’ye makine kurmak için gitmiştim. 15 günlük daha işimiz var. Oyumu kullanmak için İstanbul’a geldim. Özellikle bugünü seçtik. Oy kullandıktan sonra aynı gece Denizli’ye gitmek için yola çıkacağım” dedi. Ahmet Bilgi ise, “İş için şehir dışına çıkmıştık. Seçimlerden dolayı geldik. Daha sonra tekrar döneceğiz” diye konuştu. İstanbul'a gelen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da sabahın erken saatlerinde yoğunluğa neden oldu. Tamamen dolu gelen otobüsler nedeniyle vatandaşlar taksi ve servis bulmakta zorlanırken, otogar girişinde de otobüs kuyrukları oluştu.