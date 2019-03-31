Söz sandıkta

TEK ZARF KULLANILACAK

SANDIK başına gidecek seçmen kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamayacak. Bir seçmen hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy verebilecek.

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası ‘beyaz’, il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula ‘turuncu’, belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası ‘mavi’, belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise ‘sarı’ renkli olacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak tek sandığa atılacak. Bu uygulama ile geçersiz oyların önüne geçilmesi hedefleniyor.

OY VERME SAATLERİNE DİKKAT

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis olmak üzere 32 ilde ve buralardaki cezaevlerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00 - 16.00 olarak uygulanacak. Bu 32 yer dışındaki illerde oy verme saati 08.00 - 17.00 olacak.

Oy verme saatlerinin 07.00 - 16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00’den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak. YSK tarafından yayın yasağı kaldırılmadan sonuçlar açıklanamayacak.

YAYINLAR 21.00’DEN SONRA SERBEST

Oy verme günü her türlü yayın organlarınca saat 18.00’e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Yayın organlarında 18.00-21.00 saatlerinde ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Bütün yayınlar saat 21.00’den sonra serbest olacak. Ancak YSK’ca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

KİM, NEREDE, NE İÇİN OY KULLANACAK

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’daki seçmenler, ‘büyükşehir belediye başkanı’, ‘belediye başkanı’, ‘belediye meclis üyeliği’ ile ‘muhtarlık ve ihtiyar heyeti’ için oy verecek.

m Büyükşehir olmayan illerde ise ‘il genel meclisi üyeliği’, ‘belediye başkanı’, ‘belediye meclis üyeliği’ ve ‘muhtarlık ile ihtiyar heyeti’ için oy verilecek.

Köylerde ‘il genel meclisi üyeliği’ ile ‘muhtarlık ve ihtiyar meclisi’ için oy kullanacak.

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’daki seçmenler, ‘büyükşehir belediye başkanı’, ‘belediye başkanı’, ‘belediye meclis üyeliği’ ile ‘muhtarlık ve ihtiyar heyeti’ için oy verecek.

Büyükşehir olmayan illerde ise ‘il genel meclisi üyeliği’, ‘belediye başkanı’, ‘belediye meclis üyeliği’ ve ‘muhtarlık ile ihtiyar heyeti’ için oy verilecek.

Köylerde ‘il genel meclisi üyeliği’ ile ‘muhtarlık ve ihtiyar meclisi’ için oy kullanacak.

TÜRKİYE bugün sandık başına giderken okullarda son hazırlıklar dün tamamlandı. Oy kullanma kabinleri ve sandıklar dün sınıflara getirildi. Okul görevlileri kabinleri sınıflara kurdu, seçim sandıklarına ise numaralar asıldı. Okul kapılarına ve koridordaki duvarlara seçmenleri yönlendirmek için sandık numaralarını gösteren kâğıtlar yapıştırıldı. Seçim gününde engelli ve yaşlıların rahat oy kullanmaları için ise giriş katlar belirlendi. Oy pusulalarının bulunduğu çuvallar, bugün saat 05.00'ten itibaren oyların kullanılacağı okullara gönderilecek.

HAZIRLIKLAR TAMAM

TÜRKİYE bugün sandık başına giderken okullarda son hazırlıklar dün tamamlandı. Oy kullanma kabinleri ve sandıklar dün sınıflara getirildi. Okul görevlileri kabinleri sınıflara kurdu, seçim sandıklarına ise numaralar asıldı. Okul kapılarına ve koridordaki duvarlara seçmenleri yönlendirmek için sandık numaralarını gösteren kâğıtlar yapıştırıldı. Seçim gününde engelli ve yaşlıların rahat oy kullanmaları için ise giriş katlar belirlendi. Oy pusulalarının bulunduğu çuvallar, bugün saat 05.00'ten itibaren oyların kullanılacağı okullara gönderilecek.

YSK'DAN SEÇMENE UYARI: CEP TELEFONUYLA GİRMEYİN CEZASI VAR

YSK’dan seçmenlere oy kullanırken dikkat etmeleri gerekenleri gösteren beş maddelik bir uyarı mesajı gönderildi. YSK mesajında “Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi cihazlarla kabine girmeyin. Yasak ve cezası var. Sandık kuruluna bırakın” denildi. YSK’nın mesajları özetle şöyle:

1- “Oy verme saatinize dikkat edin.

2 - Sadece kayıtlı olduğunuz sandıklarda oy kullanabilirsiniz. Nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağınız, adresinize gönderilen seçmen bilgi kâğıdında yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa; https://secmen.ysk.gov.tr adresinden, e-devlet kapısından veya ‘Seçmen Sorgulama’ mobil uygulamasından kendinizin ve sizinle aynı hanede oturan yakınlarınızın oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilirsiniz.

3- TC kimlik numaralı kimliğinizi unutmayınız. Üzerinde TC kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz.

4- Oyunuzu kullanırken; cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaktır ve cezası bulunmaktadır. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekmektedir.

5- Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemez. Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremez, oy kullanma sırasında yardım edemez.”

SEÇİMDE 24 SAAT GÜVENLİK

EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, yerel seçimlere ilişkin “Türkiye'de 553 bin kolluk görevlisi, polis, jandarma ve sahil güvenlik görev alacak” dedi. Uzunkaya, seçim dönemine ilişkin tedbirlerin Türkiye genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleriyle koordineli şekilde en üst düzeyde hazırlandığını vurguladı. Uzunkaya, Trabzon’da yaptığı açıklamada gerek sandık çevrelerinde gerekse vatandaşların hareketli olduğu yerlerde gün öncesi, gün içi ve seçim sonrası tedbirleri en ince ayrıntısına kadar planlanan doğrultuda alacaklarına dikkat çekti. Uzunkaya şunları kaydetti: “Türkiye’de 553 bin kolluk görevlisi, polis, jandarma ve sahil güvenlik görev alacak. Bunun 285 bine yakını sadece emniyet teşkilatı personelinden oluşuyor. Dolayısıyla emniyet teşkilatımızın 285 bin personeli sokakta olacak 24 saat boyunca. İnanıyoruz ki vatandaşlarımız, hiçbirinin burnunun kanamayacağı, huzur içinde ve özgür iradeyle sandığa gidip anayasal hakları olan oy kullanma ve seçme hakkını yerine getirmiş olacaklar. Polis olarak da asli görevimiz bunu tesis etmek.” ( AA )