“Soyunuruz” diye tehdit etmişlerdi! O kebapçı konuştu...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri“Soyunuruz” diye tehdit etmişlerdi! O kebapçı konuştu...
GeriGündem “Soyunuruz” diye tehdit etmişlerdi! O kebapçı konuştu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
10.05.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

“Soyunuruz” diye tehdit etmişlerdi! O kebapçı konuştu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
“Soyunuruz” diye tehdit etmişlerdi! O kebapçı konuştu...

Şişli'de aralarında bebekli kadının da bulunduğu çete tırnakçılık yaparken fark edilince esnafı "Bizi taciz ettiler der, soyunuruz” diyerek tehdit etti. Güvenlik kameralarına yansıyan o anları Kebapçı Yusuf Sümbül, anlattı. Sümbül, “Beni de şaşırtan bir şey söylediler. Siz “eğer polisi ararsanız çırılçıplak soyunur dışarı çıkarız bizi taciz ettiler” deriz dediler. Yaklaşık on senedir esnaflık yapıyorum ilk defa böyle bir suçlamayla karşılaştım” dedi.

23 Mart Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında Şişli Fulya’da meydana gelen olayda iddiaya göre, cadde üzerindeki bir iş yerine giren bir kadın, esnafa dürüm almak istediğini söyledi. Önce dürümü alıp ardından iade etmek isteyen kadın tırnakçılık yapmaya çalışınca iş yeri çalışanları parasını vermeyerek polis çağırdı. Esnafın, polis ekiplerini beklediği esnada tırnakçı kadın ve biri bebekli 3 kadın daha içeride taşkınlık çıkartarak çalışanlara şok sözler sarf etti. Polisin geleceğini duyunca kadınlar "Parayı vermezsen soyunuruz, bizi taciz ettiler” deriz deyince esnaf 200 lirayı geri verdi. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken Kebapçı Yusuf Sümbül, o anları anlattı. Kadınların sözleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadıklarını ifade eden Sümbül, kadından şüphelenmeleri üzerine polis çağırdıklarını ve sonrasında yaşananları anlattı.

Şişlide esnafın kabusu oldular Tehditleri şoke etti
Şişli'de esnafın kabusu oldular! Tehditleri şoke etti

“BURADA EL ÇABUKLUĞUYLA 150 LİRAYI ALDI TIRNAKLADI”

Olayı anlatan Yusuf Sümbül, “Dürüm alma bahanesiyle bir bayan işletmemize geldi, dürümlerin parasını aldım önce 200 lira para verdi. Parayı kontrol ettim sahtelik yoktu, para üstünü hazırlamaya başladım. Kadın bu sefer farklı sorular sordu. 3 dürümden bir tanesinin parasını ödeyeceğini söyledi, diğerlerini gelecek olan arkadaşların vereceğini söyledi. 4 kişilerdi, bana ben 14 lira zannettim diyerek dürümü iade edeceğini söyledi. Burada el çabukluğuyla 150 lirayı aldı tırnakladı. Bende gördüm orada o paranın olmadığını ve geri çıkar dedim. Sonrasında geri çıkardı bende elinden parayı çektim. “Biz bir şey yapmadık” dediler.

İstanbul’da bebekli tırnakçı kadın çetesinden esnafa “soyunuruz” tehdidi
daha fazla video için

“ÇIRILÇIPLAK SOYUNUR DIŞARI ÇIKARIZ, BİZİ TACİZ ETTİLER DERİZ” DEDİLER

Kadınların tırnakçılık yaptığını fark etmesi üzerine arkadaşlarına polis çağırmalarını söyleyen ve kadınların söyledikleri karşısında büyük şok yaşayan Sümbül, “Ben arkadaşlara bunları dışarı çıkartın ve polisi arayın dedim, 200 lirasını vermedim. O anda beni de şaşırtan bir şey söylediler. Siz “eğer polisi ararsanız ve 200 lirayı vermezseniz biz burada çırılçıplak soyunur dışarı çıkarız bizi buradakiler taciz ettiler” der “sizi burada rezil ederiz” dediler. Bebeği de var “Biz burada soyunuruz, isyan çıkartırız” dediler. Yaklaşık on senedir esnaflık yapıyorum ilk defa böyle bir suçlamayla karşılaştım. Yemek yeyip parasını ödemeyen, sahte para veren gördük olağan karşılaştık ama taciz ile suçlanmak ilk oldu” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Köprü cezalarıyla ilgili flaş açıklama

Dünyanın en tehlikeli yolunda çekim yapan AA muhabiri uçuruma düştü

Evdeki herkesi salonda topladı… İlişkiye zorladı… Her satırı dehşet verici…

'Camiler sadece betondan ibaret yapılar değildir'