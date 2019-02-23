Soylu’ya hakaretten fezleke
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret ettiği gerekçesiyle fezleke hazırlandı.
Fezlekede, Bekaroğlu’nun 16 Haziran 2018’de, Twitter hesabından İçişleri Bakanı Soylu hakkında “Allah belanı versin, utanmaz; ajan provokatörlük yapma” şeklinde paylaşım yaptığı belirtildi. Paylaşım üzerine Soylu’nun suç duyurusunda bulunduğu belirtilen fezlekede, paylaşımın, kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçunun işlendiğini gösterir ve yeterli derecede delil niteliğinde olduğuna karar verildi. Fezleke, Anayasa’nın 83. maddesine istinaden Bekaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle TBMM Başkanlığı’na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi.
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