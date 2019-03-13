Soylu’ya hakaret iddiasıyla fezleke
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “5 kuruşluk değil” diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle fezleke hazırlayarak dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.
Soylu’nun suç duyurusu üzerine Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma sonunda Kılıçdaroğlu hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı. Adalet Bakanlığı’na gönderilen fezlekede Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. Fezlekede özetle şöyle denildi: “Kılıçdaroğlu’nun müşteki Soylu’yu kastederek kullandığı ifadelerle müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde tahkir etmek suretiyle kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunu işlediği yönünde delilin olduğu, Anayasa’nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığın kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır.”
MİLLETVEKİLİNE SORUŞTURMA
Başsavcılık, ayrıca CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu’nun katıldığı bir programda, “PKK’lıdırlar, zillet ittifakı üyesidirler, hiç fark etmez...” dediği iddiasıyla hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme’ suçlamasıyla resen soruşturma başlattığını duyurdu.
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