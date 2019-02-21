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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
21.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Soylu’dan taciz iddiasına yanıt: ‘Polisin ezilmesine müsaade etmeyiz’

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Soylu’dan taciz iddiasına yanıt: ‘Polisin ezilmesine müsaade etmeyiz’

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dayanışma Derneği’nin Ankara Sakarya Caddesi’nde yaptığı eylemde üniversite öğrencisi Merve Demirel’in gözaltına alındığı sırada sivil bir polisin cinsel tacizine uğradığı iddiasıyla ilgili dün Twitter’dan açıklama yaptı. Soylu, “Yasadışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra ‘kargatulumba’ gözaltına alınırsınız. Eğer taciz varsa üzerine ilk biz gideriz. Hayatı kendi gibi düşünmeyenleri tacizle geçenlerin ‘Babası FETÖ’den ihraç, kardeşi DHKP-C’li proje kadın’ üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz” ifadesini kullandı.

TBMM Genel Kurulu’nda da olay tartışılıdı. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, olayın araştırılmasını isteyerek Ankara Emniyeti, ve İçişleri Bakanı Soylu’nun açıklamalarını eleştirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise Soylu’nun açıklamalarından haberi olmadığını belirterek şöyle konuştu: “Merve Demirel’le alakalı olayı biz şiddetle reddediyoruz.

Soylu’dan taciz iddiasına yanıt: ‘Polisin ezilmesine müsaade etmeyiz’

Bir suç duyurusu var. Olayın kastla mı olduğu... Kast mı var, taksir mi var, hata mı var, yanlışlık mı var, kim hata yaptı; bunun takipçisiyiz... Dün FETÖ’yle alakalı bağlantı kurulmasını reddettiğimizi, bu açıklamanın doğru olmadığını ifade ettik. Bir kadına bu muamele olamaz, olamaz ama o görüntülerin tamamını seyrettiğinizde... O kadar kısa bir şey ki... Olayı masumlaştıran, küçülten, değersizleştiren hiçbir ifade kullanmıyorum. Hiçbir kadın böyle bir muameleyi göremez. Bunu yapan kişi de hangi saikle yapmışsa saikiyle doğru orantılı cezasını alır.” 

 

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