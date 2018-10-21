Soylu'dan Suriyeli rakamı: 3 milyon 559 bin 262 kişi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de yerleşik Suriyeli sayısının geçen ay itibariyle 3 milyon 559 bin 262 kişi olduğunu açıkladı.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Suriyeli sığınmacıları soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Gürer’in önergesini yanıtlayan Bakan Soylu, Türkiye’deki Suriyeli sayısını 13 Eylül itibariyle 3 milyon 559 bin 262 olarak açıkladı. Soylu, Suriyelilerin en çok İstanbul, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep ve Adana’da yaşadıklarını bildirdi. CHP’li Gürer ise 3.5 milyonu geçen Suriyelilerin ve diğer ülkelerden gelen geçici mültecilerin, Türkiye nüfusunun yüzde 5’ine ulaştığını vurguladı.
HER 20 KİŞİDEN BİRİ
Gürer, “Ülkemizde her 20 kişiden biri Suriyeli konumunda. Bazı illerimizde ve özellikle bazı güney bölgelerinde Suriyeli nüfusu, yerleşik nüfustan daha fazla oldu. Bunların ülkemizde hem ekonomik hem de sosyokültürel açıdan oluşturdukları ciddi sorunlar artmaktadır” görüşünü savundu. Bakanlıktaki verilerin kayıtlı Suriyeli sığınmacıları gösterdiğini belirten Gürer, şöyle dedi:
KALICI YERLEŞİME YÖNELDİLER
“Her gün yurtdışına çıkmaya çalışan ya da sınırda ve denizde yakalanan hatta ölen kaçak sayısı dikkate alındığında bu sayının 5 milyona ulaştığı farklı araştırmalarda ifade edilmektedir. Şanlıurfa’da konuyu yerinde yurttaşlarla görüştük. Kayıtdışı üretim ve işyeri ile yerleşik düzene geçen Suriyeli sayısı çok. Bu durum ülkemizde olan Suriyelilerin kalıcı yerleşime yöneldiğini gösteriyor. Sorunları bu yönden de ele almak gerekiyor.”
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