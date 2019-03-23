‘Söylentilere kulak asmayın’

‘BENİ DE UNUTMAYIN’

Dün öğle saatlerinde Kartal Çarşısı’ndaki esnafı ziyaret eden Yıldırım, “İnşallah bu coşku dalga dalga 31 Mart’a kadar artacak ve 31 Mart’ta inşallah gönül belediyeciliğini, Ebubekir Taşyürek’le Kartal’da başlatacağız. Bu arada beni de unutmayın. Kartal’ın bir çok mahallesinin deprem dönüşümle ilgili sorunları var. İmar sorunları var. Bütün bunları inşallah yakın zamanda nisan ayı itibarıyla el ele vererek her türlü hizmeti yapmaya beraber geliyoruz” dedi.

Binali Yıldırım, konuşmasının ardından, cuma namazını kılmak için Kartal Esentepe Mahallesi’nde bulunan Hicret Camisi’ne gitti. Kendisinin ve çocuklarının da bağışçısı olduğu camide namaz kılan Yıldırım, cami çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

‘TEMPO VE İLGİ İYİ’

Bir basın mensubunun, “Seçime artık bir hafta kaldı, zaman azaldı, temponuz nasıl, beklentiniz nasıl, ne hissediyorsunuz, nasıl olacak?” sorusuna Binali Yıldırım, “Güzel gidiyor. Tempo ve ilgi de iyi. Artık gün sayıyoruz. Bir hafta sonra İstanbullular, Türkiye’de tüm belediyeler karar verecek. Belediye başkanlarını, meclis üyelerini seçecekler. Seçimlerin hem İstanbul’umuza, hem de bütün ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gayet yoğun, yüksek bir tempoda keyifli bir kampanya yapıyoruz. Gördüğünüz gibi her gün başka bir ilçede hemşerilerimizle bir araya geliyoruz” dedi.

Cuma namazını kıldığı Hicret Camisi’nin kendisi için özel bir önemi olduğunun hatırlatılması üzerine Yıldırım, “Burası özel bir mimari. Caminin yapımı için burada tabi hayırseverler çok büyük katkı sağlıyorlar. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi de burada destek oluyor. Burası tek başına cami değil aynı zamanda toplantı salonlarıyla bir külliye şeklinde planlanıyor. Kadınların namaz kılacağı yer, çocuk emzirme odaları ve bütün sosyal, dini ihtiyaçları karşılayacak güzel bir eser oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. “Camiye ailenizin de katkıları varmış?” sorusuna da Yıldırım, “Var. Onu söylememiz gerekmiyor” dedi.



