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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz ÖZEN/İSTANBUL
23.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Söylentilere kulak asmayın’

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
‘Söylentilere kulak asmayın’

AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, önceki gün düzenlenen Nevruz programına CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun ayrılmasından sonra katılmasıyla ilgili “Söylentilere kulak asmayın. Malum, kampanya çok yoğun. Onunla randevulaşacağız diye bir programımız da yoktu” dedi.

‘BENİ DE UNUTMAYIN’

Dün öğle saatlerinde Kartal Çarşısı’ndaki esnafı ziyaret eden Yıldırım, “İnşallah bu coşku dalga dalga 31 Mart’a kadar artacak ve 31 Mart’ta inşallah gönül belediyeciliğini, Ebubekir Taşyürek’le Kartal’da başlatacağız. Bu arada beni de unutmayın. Kartal’ın bir çok mahallesinin deprem dönüşümle ilgili sorunları var. İmar sorunları var. Bütün bunları inşallah yakın zamanda nisan ayı itibarıyla el ele vererek her türlü hizmeti yapmaya beraber geliyoruz” dedi. 

Binali Yıldırım, konuşmasının ardından, cuma namazını kılmak için Kartal Esentepe Mahallesi’nde bulunan Hicret Camisi’ne gitti. Kendisinin ve çocuklarının da bağışçısı olduğu camide namaz kılan Yıldırım, cami çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

‘TEMPO VE İLGİ İYİ’

Bir basın mensubunun, “Seçime artık bir hafta kaldı, zaman azaldı, temponuz nasıl, beklentiniz nasıl, ne hissediyorsunuz, nasıl olacak?” sorusuna Binali Yıldırım, “Güzel gidiyor. Tempo ve ilgi de iyi. Artık gün sayıyoruz. Bir hafta sonra İstanbullular, Türkiye’de tüm belediyeler karar verecek. Belediye başkanlarını, meclis üyelerini seçecekler. Seçimlerin hem İstanbul’umuza, hem de bütün ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gayet yoğun, yüksek bir tempoda keyifli bir kampanya yapıyoruz. Gördüğünüz gibi her gün başka bir ilçede hemşerilerimizle bir araya geliyoruz” dedi.
Cuma namazını kıldığı Hicret Camisi’nin kendisi için özel bir önemi olduğunun hatırlatılması üzerine Yıldırım, “Burası özel bir mimari. Caminin yapımı için burada tabi hayırseverler çok büyük katkı sağlıyorlar. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi de burada destek oluyor. Burası tek başına cami değil aynı zamanda toplantı salonlarıyla bir külliye şeklinde planlanıyor. Kadınların namaz kılacağı yer, çocuk emzirme odaları ve bütün sosyal, dini ihtiyaçları karşılayacak güzel bir eser oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. “Camiye ailenizin de katkıları varmış?” sorusuna da Yıldırım, “Var. Onu söylememiz gerekmiyor” dedi.

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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