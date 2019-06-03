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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taylan ERGÜN/İSTANBUL (DHA)
03.06.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

Söylenti yüzünden defineciler Arnavutköy'de mezarları talan etti

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Söylenti yüzünden defineciler Arnavutköy'de mezarları talan etti

İstanbul Arnavutköy'e bağlı Yassıören Mahallesi sakinlerinin hırsızlar ve defineciler ile başı dertte. Yassıören Mezarlığı'nda defineciler tarafından tahrip edilen 100-150 yıllık mezarlar ve mezar taşlarına her gün bir yenisi ekleniyor.

Yassıören Mahallesi’ndeki Asri Mezarlığı mesken tutan definecilerin hedefinde 100-150 yıllık mezarlar var. Dilden dile dolaşan ve şehir efsanesine dönüşen 'Eski mezarların içinde define var' söylentileri definecilerin iştahını kabarttı. Altın ve mücevherat bulma umuduyla mezarlığa dadanan defineciler, bölgede güvenlik kamera sistemi olmamasından cesaret alarak sürekli kazı yapıyor. Mezarları kazan defineciler hiçbir define bulamadıkları gibi mezardaki ölülerin kemiklerini de uluorta yerde bırakarak kayıplara karışıyor. Duruma isyan eden Yassıören Mahallesi sakinleri, yetkililerden yardım istiyor.

150 YILLIK MEZARLARDA ALTIN, MÜCEVHER UMUDU

Yassıören Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Atay, şunları söyledi:
"Mezardaki ölülerimize rahat vermiyorlar. Defineciler ayrı, hırsızlar ayrı. Mezarlığımızda define falan da yok zaten. Eski yaklaşık 150 yıllık bir mezarlık olduğu için kulaktan kulağa söylentilerle burada define olduğunu duyan defineciler ne yazık ki mezarlığımızı talan ediyorlar. Define bulamadıkları gibi ölülerimizi de rahatsız ediyorlar. Her kazılan mezarın yanı başında maalesef bacak, kafatası ve kol kemiklerini görüyoruz. Bu da bizim içimizi sızlatıyor gerçekten. Bugün bile mezarlığımızın demir döküm kapısı çalındı. Büyükşehir Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından yaptırılan ve yaklaşık 3-5 bin lira olan demir kapıyı çalacak kadar alçalmış bir güruh ile karşı karşıyayız. Muhtemelen çaldıkları kapıyı ya hurdacılara ya da ikinci el olarak başka bir yere satacaklar. jandarmaya bildirdim, umarım yakalanırlar. Bu hırsızları ve definecileri Allah’a havale ediyorum.” 

Söylenti yüzünden defineciler Arnavutköyde mezarları talan etti

GÜNDÜZ KEŞİF GECE TALAN

Mezarlıkta bulunan akrabalarının mezarlarının başındaki zararlı otları temizlediği sırada ellerinde cihazlarla 4 kişinin gündüz vakti mezarlığa geldiğini söyleyen Yassıören sakini bir vatandaş da "Muhtarımızı bilgilendirdim. Ancak bu defineciler gündüz keşif için geliyor ve kazacakları yeri belirleyip gidiyorlar. Geceleri ise gelip bu mezarları kazıyorlar. Ne yazık ki ne ölülerimize rahat var, ne de dirilerimize. Bir yandan hırsızlar, diğer yandan da defineciler mezarlığımıza musallat olmuşlar. Geçtiğimiz günlerde yine eski bir mezarı yaklaşık 3 metre kazmıştı defineciler. Mezardan çıkan kemikleri ise Allah korkusu olmayan bu defineciler uluorta yere bırakıyorlar. Sağ olsun muhtarımızın gayretiyle yeniden toprağa gömüyoruz. Mezarlığa ve ölüye saygı yok ne yazık ki” dedi.

Söylenti yüzünden defineciler Arnavutköyde mezarları talan etti

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