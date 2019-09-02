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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)
02.09.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

Söylenti üzerine harekete geçtiler! 500 kilo...

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Söylenti üzerine harekete geçtiler! 500 kilo...

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan Nevriye Köroğlu, evinin yanındaki bahçede yaklaşık 500 kilo altın bulunduğu iddiaları üzerine, aldığı resmi izinle kazı çalışması başlattı. Kazı çalışmaları, güvenlik önlemleri alan jandarma ekiplerinin gözetiminde, iş makineleriyle sürdürülüyor.

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  • Malkarada, 500 kilo altın iddiasıyla resmi kazı
  • Malkarada, 500 kilo altın iddiasıyla resmi kazı
  • Malkarada, 500 kilo altın iddiasıyla resmi kazı
  • Malkarada, 500 kilo altın iddiasıyla resmi kazı
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Malkara'nın Gönence Mahallesi Mezarlık mevkisinde yaşayan Nevriye Köroğlu, müstakil evinin bahçesinde define olduğu söylentileri üzerine resmi izin alarak, boş arazide kazı çalışması başlattı.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Mal Müdürlüğü ve Malkara Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan komisyon gözetiminde, öğle saatlerinde başlatılan kazı çalışması, iş makineleriyle sürdürüldü. 500 kilo altın olduğu iddiasını duyan mahalle sakinleri de bölgede toplanarak, kazı çalışmalarını merakla takip etti. 

6 METRE KAZILDI

Gönence Mahallesi'nin muhtarı Bayram Ali Ayten, kazı çalışmalarının 5- 6 metre derinlikte sürdürüldüğünü belirterek, "Mahalle halkımızdan olan Nevriye Köroğlu, izinlerini alarak resmi kazı çalışması başlattı.

Mahallemizde kolluk kuvvetleri eşliğinde resmi define kazısı başladı. Buradan 400- 500 kilo altın çıkacağı söyleniyor.

Altın çıkarsa çok iyi olur. Bizim mahalle insanları faydalanır mı, faydalanmaz mı; onu zaman gösterecek. Tabi ki köyümüzün çocuğuysa mahallemize de faydası olur. Çıkarsa çok seviniriz. Şu anda 5- 6 metre kazdılar, daha kazacaklar.

Çalışmalar hızla devam ediyor" diye konuştu. 

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