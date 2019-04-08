Söylenti göçü
Sosyal medyada ‘Edirne Umut Yolculuğu’ şeklindeki paylaşımlar ve “Türkiye sınır kapılarını açacak” söylentileri üzerine İranlı ve Afganistanlı göçmenler Edirne’ye akın etti. Sınırda 950 göçmen yakalandı.
TÜRKİYE'de yaşayan çoğunluğu Afganistan ve İranlı göçmenler sosyal medyada 'Edirne Umut Yolculuğu' adıyla açılan hesaplardan yayılan ‘Türkiye'nin sınır kapılarını açacağı ve Yunanistan'a geçiş yapılabileceği’ yönündeki söylentiler üzerine perşembe gecesinden itibaren Edirne'ye akın etmeye başladı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentin giriş noktaları ve otogarda yoğun önlemler aldı. Karayolunda tedbirlerin arttırıldığını gören göçmenler, Edirne'ye gelebilmek için demiryoluna yöneldi. Edirne Tren Garı’nda önceki gece aralarında çocukların da bulunduğu 40 göçmen yakalandı. Son üç günde Edirne’ye gelen toplam 950 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin İran ve Afganistan uyruklu olduğu tespit edildi.
Edirne Tren Garı’nda yakalanan göçmenler arasında bulunan İranlı Ali Hüseyni, internet üzerinden Türkiye’nin sınır kapısını açacağı paylaşımı üzerine Denizli'den geldiğini söyledi. Edirne’ye gelince durumun öyle olmadığını anladığını belirten Hüseyni, “Ben 100 bin göçmenin takip ettiği sosyal medya hesabından, 'Edirne Umut Yolculuğu' paylaşımını görerek Yunanistan'a gitmek için Denizli’den geldim. Buraya geldiğimde de bunun yalan olduğunu anladım. İnternet üzerinden yapılan çağrılarda, 'Türkiye sınır kapısını açacak, Edirne'de toplanın. Polisleri gördüğünüzde onlara çiçek verin, onlara karşı gelmeyin’ deniliyordu. Buraya gelince böyle olmadığını anladık. Ben ve çok sayıda göçmen buna inanarak buraya geldik" dedi. Göçmenler, Edirne Göç İdaresi'nde yer kalmadığı için işlemlerinin ardından civar bölgelerdeki göç idarelerine gönderildi.
2015’TE DE YAŞANDI
2015 yılında da sınır kapılarının açılıp Almanya'nın düzensiz göçmen kabul edeceğini kulaktan kulağa yayan binlerce göçmen, TEM yolundan yürüyerek Edirne’ye gelmişti. 10 gün kadar yol kenarlarında çadır kurup barınan ve sınır kapısına yürüyen göçmenleri, polis ve jandarma ekipleri ikna ederek tarihi yağlı güreşlerin yapıldığı Saray İçi Er Meydanı Stadı'na toplamış, oradan da istedikleri illere otobüslerle göndermişti.
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