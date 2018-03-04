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    Söylem birliği uyarısı

    Rifat BAŞARAN/ANKARA
    04.03.2018 - 21:59 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki hafta yapılacak 19. Olağanüstü Kurultay’da değiştirilecek tüzük ön taslağı ile ilgili görüşlerini almak için 81 il başkanını Ankara’da topladı. Genel merkezde yapılan toplantıya bazı MYK üyeleri de katıldı. Basına kapalı toplantıda CHP’nin 9-10 Mart tarihlerinde ele alınacak tüzük değişikliği taslağının masaya yatırıldı.

    RAHATSIZLIK VARSA KALDIRIRIZ

    Toplantıda il başkanlarının tamamına yakını görüş bildirdi. İl başkanlarının tüzük üzerine eleştirisi, milletvekili çıkartılamayan veya bir milletvekili çıkartılan illerde ön seçim yapılmamasını öngören madde üzerine yoğunlaştı. Kılıçdaroğlu’nun bu madde ile ilgili “Bu bir taslaktır, herkesin düşüncelerini alıyoruz. Geçen seçimlerde 55 bölgede ön seçim yaptık, yine ön seçim yapacağız. Ben aday belirleme hakkımı daha önceki seçimde doğru düzgün kullanmadım. Merkezi yoklamayı da doğru bulmuyorum. Ben de ön seçim istiyorum, seçmeye meraklı değilim. İsterim ki her ilde ön seçim olsun. Ama üyelik yapımız buna uygun değil. Bazı illerde ön seçim yapıyoruz ama en büyük ilçeden bir tane temsilci olmuyor. Bu nedenle bir kontenjan kullanmak istiyoruz. Ama rahatsızlık varsa onu da kaldırırız. Mevcut tüzükten geriye gitmek olmaz” diye açıkladı. Kılıçdaroğlu il başkanlarının aday ataması yapılırken il başkanlarının da görüşünü alma teklifine ise sıcak yaklaştığı öğrenildi.

    Trakya ve bazı Ege illerinin il başkanları delegelerin de performans ve başarı kriterine göre belirlenmesini, delegeler belirlenirken, o ilin çıkardığı miletvekili sayısının esas alınmasını istedi. Bu öneriye milletvekili çıkartamayan doğu illerinden gelen başkanlar itiraz etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ise çıkarılan milletvekili sayısına göre delege sayısı belirlendiği zaman İstanbul’un 236, Ankara’nın 98, İzmir’in 82, Edirne’nin 12 delegesi olduğunu, Urfa’nın ise delege sayısının 15’e kadar düştüğünü söyleyerek, “Bu hakkaniyetli değil. Ben de il başkanıyken bu sistemi savunuyordum ama şimdi gördüm ki doğru değil” dedi. Ayrıca il başkanları bazı genel başkan yardımcılarının Parti Meclisi tarafnıdan seçilmesini olumlu bulduklarını dile getirirken, parti yöneticileri için dönem sınırlaması istedi.

    EĞİTİMİ ANLATIN

    Toplantının sonunda il başkanlarına hitap eden Kılıçdaroğlu’nun, herkesin ilinde kanaat önderleri, sendikalar, STK’lar ile yakın ilişki içinde olmasını istediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun, öğretmenlere ve velilere CHP’nin eğitim politikasının anlatılmasını istediği, “Onlarla iletişim kurun ve genel merkez ile onlar arasındaki diyaloğun gelişmesine yardımcı olun. Zamanımız az kaldı. 2019’a giden süreçteki ilk başarımızı yerel seçimlerde kazanacağız” dediği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun ayrıca partide söylem birliğinin öneminden sözederek, “Parti üyelerinize benim konuşmalarımı izletin. Tekrar tekrar izletin. Söylem birliğini sağlamamız lazım” dediği öğrenildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , chp , kılıçdaroğlu , son dakika
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