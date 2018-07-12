Soykırım acısı yüreğimizde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Anadolu Yakası Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından Kartal Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte katledilen Boşnakları andı. Kılıçdaroğlu anma töreninde şunları söyledi:

“SİVAS’I DA BAŞBAĞLARI DA KABUL ETMEDİK”

Kişiler, kimlikleri dolayısıyla ölüme mahkûm edilemezler. Biz dünya görüşü olarak da, insan olarak da, inanç olarak da, ne olursak olalım, insanlık suçu olan katliamlara karşı çıktık ve çıkmaya da devam edeceğiz... Aliye İzzetbegoviç şöyle diyor: ‘Ne yaparsanız yapın soykırımı unutmayın. Unutulan soykırım tekrarlanır’. Hiçbir soykırımı unutmamalıyız... Sivas’ta yaşananları da kabul etmedik. Başbağlar’da yaşananları da kabul etmedik. Asla ve asla bu topraklarda farklı kimliklerimizle, farklı inançlarımızla, farklı dünya görüşlerimizle, farklı siyasal anlayışlarımızla, bir arada huzur içerisinde yaşamak istiyoruz. Kardeşçe yaşamak istiyoruz. Kavgadan uzak, barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Kin üzerinden siyaset olmaz. Bu toprakların tarihinde büyük acılar var. Balkanlarda yaşanan büyük acıları hepimiz biliyoruz. Yaşanan göçler var. Kafkaslardan gelen büyük dramlar var. Aslında Anadolu, büyük acıları yaşayan bir kitleler topluluğudur. Hepimizin ortak acıları var. Ortak bir gelecek yaratmak zorundayız.

“DEMOKRASİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”

Birlikte huzur içerisinde yaşayacağımız güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Elbette bunun yolu demokrasidir. Ben bunu gayet iyi biliyorum. Ama hiç kimse şunu unutmasın. Vatanı savunmak keskin bir çizgi değildir. ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır’ der Gazi Mustafa Kemal Atatürk. ‘O satıh bütün vatandır’ der. Demokrasi mücadelemizi de aynı çizgide ve aynı anlayışla sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu topraklarda hiç kimsenin gözyaşı dökmesini istemiyoruz. Bu ülkeye, bu topraklara demokrasi barış ve kardeşlik gelinceye kadar, sonuna kadar mücadele edeceğiz.”