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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
09.03.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

Soygunun arka planı ortaya çıktı! 264 bin Euro'yu...

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

İstanbul, Fatih'teki bir döviz bürosunun 264 bin Euro'sunu taşıyan motorlu kuryenin aslında soygununun içinde olduğu ortaya çıktı. Polis, soyulan kuryelerden birinin de arasında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. 

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  • Soygunun arka planı ortaya çıktı
  • Soygunun arka planı ortaya çıktı
  • Soygunun arka planı ortaya çıktı
  • Soygunun arka planı ortaya çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Fatih Laleli'de 4 Mart 2019 günü bir döviz bürosunun kuryesi bankaya yatırılmak üzere 264 bin Euro'yla yola çıktı. Saat 11.30 sıralarında Beyoğlu Şişhane ışıklara geldikleri sırada arkadan bir motorsiklet yaklaştı. Arkadan yanaşan motordaki kişilerden biri önündeki kuryenin motoruna tekme vurdu.

Motor devrilirken kuryeler yere düştü. Motorsiklette arkada oturan kişi silahını çıkartarak kuryenin kucağındaki 264 bin Euro bulunan çantayı aldı. Hızla olay yerinden uzaklaşan 2 soyguncu kayıplara karıştı.

Polis Iraklı kurye A.S(26) ve Irak asıllı Türk vatandaşı diğer kurye A.J.A'nın(23) ifadelerini aldı. Kuryeler ifadelerinde, biri kasklı biri de maskeli 2 kişinin motorlarına vurarak devirdiklerini ve silah tehdidiyle içinde para bulunan çantayı aldıklarını söyledi. 

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri,  kamera görüntülerinden yola çıkarak soyguncuların Beyoğlu'nda bir otoparka gittiğini belirledi. Otoparkta yapılan incelemede soygunda kullanılan motor, kask ve bir soyguncunun montu bulundu. 

Polis, kamera incelemesine devam ederek, soyguna karışan kişilerin Fatih'te bir araya geldiklerini belirledi. Polis yaptığı araştırmada, kuryelerden A.J.A'nın soyguncularla telefon irtibatı olduğunu tespit etti. Soyguna karışanların kurye de dahil daha önce bir lokantada kurye ve garson olarak çalıştıkları, daha sonra hepsinin işten ayrıldığı ve soygun yapmayı planladıkları öne sürüldü. Ekipler, tespit ettikleri isimlere yönelik operasyon başlattı. 

Operasyonda, kurye A.J.A, M.G,(35) M.E,(23) A.K.Ö,(36) B.Y(36) ve S.Y'yi(37) gözaltına aldı. Soygun çetesi üyesi bazı isimler, paranın bilgisini döviz bürosunda kurye olan A.J.A'dan aldıktan sonra plan yapıp harekete geçtiklerini söylerken, A.J.A bu iddiayı kabul etmedi. 

Emniyette sorguları tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi. 

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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