Soygunun arka planı ortaya çıktı! 264 bin Euro'yu...
İstanbul, Fatih'teki bir döviz bürosunun 264 bin Euro'sunu taşıyan motorlu kuryenin aslında soygununun içinde olduğu ortaya çıktı. Polis, soyulan kuryelerden birinin de arasında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.
Fatih Laleli'de 4 Mart 2019 günü bir döviz bürosunun kuryesi bankaya yatırılmak üzere 264 bin Euro'yla yola çıktı. Saat 11.30 sıralarında Beyoğlu Şişhane ışıklara geldikleri sırada arkadan bir motorsiklet yaklaştı. Arkadan yanaşan motordaki kişilerden biri önündeki kuryenin motoruna tekme vurdu.
Motor devrilirken kuryeler yere düştü. Motorsiklette arkada oturan kişi silahını çıkartarak kuryenin kucağındaki 264 bin Euro bulunan çantayı aldı. Hızla olay yerinden uzaklaşan 2 soyguncu kayıplara karıştı.
Polis Iraklı kurye A.S(26) ve Irak asıllı Türk vatandaşı diğer kurye A.J.A'nın(23) ifadelerini aldı. Kuryeler ifadelerinde, biri kasklı biri de maskeli 2 kişinin motorlarına vurarak devirdiklerini ve silah tehdidiyle içinde para bulunan çantayı aldıklarını söyledi.
Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden yola çıkarak soyguncuların Beyoğlu'nda bir otoparka gittiğini belirledi. Otoparkta yapılan incelemede soygunda kullanılan motor, kask ve bir soyguncunun montu bulundu.
Polis, kamera incelemesine devam ederek, soyguna karışan kişilerin Fatih'te bir araya geldiklerini belirledi. Polis yaptığı araştırmada, kuryelerden A.J.A'nın soyguncularla telefon irtibatı olduğunu tespit etti. Soyguna karışanların kurye de dahil daha önce bir lokantada kurye ve garson olarak çalıştıkları, daha sonra hepsinin işten ayrıldığı ve soygun yapmayı planladıkları öne sürüldü. Ekipler, tespit ettikleri isimlere yönelik operasyon başlattı.
Operasyonda, kurye A.J.A, M.G,(35) M.E,(23) A.K.Ö,(36) B.Y(36) ve S.Y'yi(37) gözaltına aldı. Soygun çetesi üyesi bazı isimler, paranın bilgisini döviz bürosunda kurye olan A.J.A'dan aldıktan sonra plan yapıp harekete geçtiklerini söylerken, A.J.A bu iddiayı kabul etmedi.
Emniyette sorguları tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi.
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