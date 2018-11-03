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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
03.11.2018 - 16:45, Son Güncelleme:

Soygundan sonra sevgilisiyle ziyafet yaptı

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Soygundan sonra sevgilisiyle ziyafet yaptı

DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesindeki bir marketler zincirinin şubesinde gerçekleştirilen silahlı soygunun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheli Engin Eksen’i (32) gözaltına aldı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan şüphelinin, soygunun ardından sevgilisini bir restorana yemeğe götürdüğü belirlendi.

Olay, geçen 26 Ekim’de saat 21.00 sıralarında, Zeytinköy Mahallesi’nde bir marketler zincirine ait şubede meydana geldi. Kapanma saati sırasında markete gelen kar maskeli ve elinde tabanca bulunan bir kişi, dışarıdaki ürünlerle ilgilenen iş yeri çalışanına silah doğrultup içeriye girmeye zorladı. Ardından marketteki kasiyer kadına da tabancasını doğrultan soyguncu, kasadaki paraları poşete koymasını istedi.

Silahlı soygun sırasında alışveriş yapıp ücretini ödemek için kasaya doğru gelen iki kadın müşteri, soyguncuyu görünce geriye doğru kaçarak rafların arkasına saklandı. İki kasadaki paraların da poşete doldurulmasını isteyen soyguncu, markette bir çalışanın da arkada olduğunu fark edince yanına çağırdı. İki kasadaki yaklaşık 4 bin lira parayı alan soyguncu, marketten çıkıp, koşarak uzaklaştı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Bürosu ekipleri, olayın ardından, soygunu gerçekleştiren kişiyi bulmak için çalışma başlattı. İlk olarak marketin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, daha sonra çevredeki kamera kayıtlarını da kontrol etti. Silahlı soygunu gerçekleştirdiği öne sürülen Engin Eksen, polis ekipleri tarafından dün evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Eksen’in silahlı soygunun ardından sevgilisini bir restorana yemeğe götürdüğü belirlendi. İfadesine başvurulan kız arkadaşının, Engin Eksen’in hesabı öderken cebinden yüklü miktarda para çıkardığını söylediği belirtildi. Silahlı soygun suçlamasını kabul etmeyen Eksen, bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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