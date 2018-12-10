Soyguncudan inanılmaz yöntem! Sipariş verip...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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10.12.2018 - 09:54, Son Güncelleme:

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Adana'da kendisini astsubay olarak tanıtıp bir kuyumcuya gündüz 11 bin 250 liralık altın ayırtıp akşam gelip bu altınları kapkaç yöntemiyle çalan zanlı yakalandı.

Olay, 3 Aralık günü Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde kuyumcuya gelip, kendisini asker olarak tanıtan kişi, iş yeri sahibi Eyüp Nomanoğlu'na 11 bin 520 lira değerinde 4 adet 10 gram külçe altın ve 2 Cumhuriyet Altını ayırttı. Saat 18.30 sıralarında kuyumcuya gelen şüpheli, Nomanoğlu ile konuşmaya başladı. Babasını aramak için Nomanoğlu'ndan telefonunu isteyen şahıs, tezgah üzerindeki altınları alıp, kaçtı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamerasından şüphelinin eşkalini tespit etti.

YAKINLARDAKİ BİR OTELDE YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler görüntülerden şüphelinin eşkalini belirledi. Altınları çalan kişinin, Muhammed K. olduğu belirlendi. Polis çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip zanlının kuyumcuya yakın bir otelde kaldığını tespit etti. Polis otele yaptığı baskında zanlıyı yakaladı. Zanlının verdiği ifadede ihtiyacı olduğu için çaldığını söylediği öğrenildi. Muhammet K. kuyumcunun yaklaşık 8 bin liralık zararını geri karşıladı. Zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi.

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