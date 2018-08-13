Soygun parasıyla göğüs küçültme ameliyatı olmuş
İstanbul’da, çaldıkları lüks araçlara sahte plaka takarak lüks sitelerdeki villalardan 2.5 milyon TL’lik soygun yapan çete çökertildi. Soygun parasıyla göğüs küçültme ameliyatı yaptıran çete elebaşı M.A.A. rezidansta yakalandı.
Nisan ayında, Beşiktaş, Üsküdar ve Beykoz’da lüks sitelerdeki bazı villalar soyuldu. Peş peşe yaşanan soygunların ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık yapılan sitelerdeki kamera görüntülerinden geçmişte hırsızlıktan kaydı olan elebaşılığını M.A.A’nın, yardımcılığını da R.K’nın yaptığı çeteye ulaşıldı.
HER ARACA ÜÇ SAHTE PLAKA
Çaldıkları lüks araçlara internet sitelerinde benzer ilan veren kişileri arayarak plaka bilgileri alıp sahtesini yapan çete elemanları sahte plakaların ilkini keşif, ikincisini hırsızlık, üçüncüsünü de hırsızlıktan sonra kaçarken kullandılar.
Çok lüks araç kullandıkları için sitelere giren araçların peşinden girerek güvenliği aşan çete elemanları, girdikleri villalarda villalarda çelik kasaların içini boşaltırken, açamadıkları kasaları da yanlarında götürdü.
VİSKİYLE ELLERİNİ YIKAMIŞLAR
Soyguncuların paraları tatil merkezlerinde ve gece kulüplerinde harcadığı, çete elebaşı M.A.A’nın soygun parasıyla göğüs küçültme ameliyatı yaptırdığı tespit edildi. Çete üyelerinin eğlendikleri gece kulüplerinde eğlencenin dozunu arttırarak viskiyle el yıkadıkları da belirlendi.
Yapılan tespitlerin ardından Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çete elebaşı M.A.A. ve yardımcısı R.K. rezidansta yakalandı. M.A.A’nın sevgilisi E.K. ve R.K’nın sevgilisi G.D’nin de arasında bulunduğu 7 çete üyesi diğer adreslerde gözaltına alındı. 15 gün önce göğüs küçültme ameliyatı olan çete elebaşı M.A.A’nın rezidans dairesinde iyileşmeyi beklediği, kendisiyle de sevgilisi E.K’nın ilgilendiği belirlendi.
Çetenin hırsızlık olaylarında kullandığı iki lüks araç ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. 12 villadan 2.5 milyon TL’lik soygun yaptıkları belirlenen çetenin adreslerinde yapılan aramalarda sahte plaka yapım makinesi, ziynet eşyaları, hırsızlık olaylarında kullandıkları eldivenler, maskeler, elektronik eşyalar ele geçirildi.
Emniyette sorguları tamamlanan 9 kişi adliyeye sevk edildi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle