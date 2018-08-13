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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Çetin AYDIN / İSTANBUL
13.08.2018 - 14:37, Son Güncelleme:

Soygun parasıyla göğüs küçültme ameliyatı olmuş

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Soygun parasıyla göğüs küçültme ameliyatı olmuş

İstanbul’da, çaldıkları lüks araçlara sahte plaka takarak lüks sitelerdeki villalardan 2.5 milyon TL’lik soygun yapan çete çökertildi. Soygun parasıyla göğüs küçültme ameliyatı yaptıran çete elebaşı M.A.A. rezidansta yakalandı.

Nisan ayında, Beşiktaş, Üsküdar ve Beykoz’da lüks sitelerdeki bazı villalar soyuldu. Peş peşe yaşanan soygunların ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık yapılan sitelerdeki kamera görüntülerinden geçmişte hırsızlıktan kaydı olan elebaşılığını M.A.A’nın, yardımcılığını da R.K’nın yaptığı çeteye ulaşıldı.

HER ARACA ÜÇ SAHTE PLAKA

Çaldıkları lüks araçlara internet sitelerinde benzer ilan veren kişileri arayarak plaka bilgileri alıp sahtesini yapan çete elemanları sahte plakaların ilkini keşif, ikincisini hırsızlık, üçüncüsünü de hırsızlıktan sonra kaçarken kullandılar.

Çok lüks araç kullandıkları için sitelere giren araçların peşinden girerek güvenliği aşan çete elemanları, girdikleri villalarda villalarda çelik kasaların içini boşaltırken, açamadıkları kasaları da yanlarında götürdü.

VİSKİYLE ELLERİNİ YIKAMIŞLAR

Soyguncuların paraları tatil merkezlerinde ve gece kulüplerinde harcadığı, çete elebaşı M.A.A’nın soygun parasıyla göğüs küçültme ameliyatı yaptırdığı tespit edildi. Çete üyelerinin eğlendikleri gece kulüplerinde eğlencenin dozunu arttırarak viskiyle el yıkadıkları da belirlendi.

Yapılan tespitlerin ardından Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çete elebaşı M.A.A. ve yardımcısı R.K. rezidansta yakalandı. M.A.A’nın sevgilisi E.K. ve R.K’nın sevgilisi G.D’nin de arasında bulunduğu 7 çete üyesi diğer adreslerde gözaltına alındı. 15 gün önce göğüs küçültme ameliyatı olan çete elebaşı M.A.A’nın rezidans dairesinde iyileşmeyi beklediği, kendisiyle de sevgilisi E.K’nın ilgilendiği belirlendi.

Çetenin hırsızlık olaylarında kullandığı iki lüks araç ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. 12 villadan 2.5 milyon TL’lik soygun yaptıkları belirlenen çetenin adreslerinde yapılan aramalarda sahte plaka yapım makinesi,  ziynet eşyaları, hırsızlık olaylarında kullandıkları eldivenler, maskeler, elektronik eşyalar ele geçirildi.

Emniyette sorguları tamamlanan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Soygun parasıyla göğüs küçültme ameliyatı olmuş


Soygun parasıyla göğüs küçültme ameliyatı olmuş


 

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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