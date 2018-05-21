Soygun günü Volvo almış, sevgilisinin de evini döşemiş…

Bahçelievler Kuyumcukent kavşağında, 8 Mayıs 2018 günü sabah saat 08.30 sıralarında 34 BA 4291 plakalı kurye aracının önü kesildi. Silahla tehdit ettikleri kurye aracındaki M.Y.A. ve Z.A.S.'yi etkisiz hale getiren gaspçılar araçta bulunan 1 milyon 200 TL'yi alarak kaçtı. Lüks araçlarıyla D-100 karayoluna çıkan gaspçılar yol kontrolü yapan polis ekiplerine de ateş açtı. 4 gaspçı bir elektronik marketin önünde aracı bırakarak yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak kurye aracı ve gaspçıların bırakıp kaçtığı araçta incelemelerde bulundu.

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kamera görüntülerinden gaspçıların kimliklerini belirledi. Gasp olayını çetenin Emniyet'te çok sayıda suç kaydı bulunan H.Y.'nin organize ettiği belirlendi. Kimlikleri ve adresleri belirlenen gaspçılara yönelik operasyon başlatıldı. Hatay, Edirne ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda H.Y.'nin de arasında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yaptıkları sırada Edirne'de yakalandığı belirtildi. Çete elebaşı H.Y.'nin soygunun yapıldığı gün bir galeriye giderek son model Volvo S60 lüks araç aldığı, başka bir çete üyesinin de Yamaha motosiklet satın aldığı belirlendi. Çete elebaşı H.Y.'nin sevgilisine ev eşyası aldığı da saptandı.

Operasyonda Volvo ve motosiklete el konulurken, çete üyelerinin soygun parasıyla aldıkları çoraba kadar yeni kıyafetler de bulundu. Çetenin kurye aracından aldığı 1.2 milyon TL paranın 515 bin TL'si nakit olarak ele geçerken, 185 bin TL'si de bankada bloke edildi. Geri kalan paraya ise ulaşılamadı. Operasyonda 2 tabanca ve cep telefonları da ele geçti.

Emniyet'te sorgulanan 12 kişi adliyeye sevk edildi.