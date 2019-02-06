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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İZMİR (İHA)
06.02.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

Soyer’den babası ve PKK'ya yönelik iddialara yanıt

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Soyer’den babası ve PKK'ya yönelik iddialara yanıt

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, PKK'nın kazdığı hendekler ve babasına yönelik gündeme gelen açıklamalarla ilgili, "Ben bunlardan usandım ama birileri bunları sürekli gündeme getirmekten usanmadı. Hendek meselesi PKK ile ilgili böyle bir açıklamam olmadı, ne de ima yaptım. Benim hiçbir açıklamamı da bulamazlar. Babamla ilgili şu kadarını söyleyeyim. İzmir'in gündeminde bu meseleler yok. İzmir'in gündemi Türkiye'nin gündemine bu meseleleri getirmek asıl gündemden insanları uzaklaştırmak içindir" dedi.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile birlikte ortak basın açıklaması yapan Soyer, "İsmi açıklandıktan sonra kendisinin ilk ziyareti. İsmi açıklandıktan sonra belediye başkanı adaylarımız ve ilçe başkanlarımız Anıtkabir'i ziyaret ettik. İsmet İnönü'nün kabrini ziyaret ettik. Bülent Ecevit'in kabrini ziyaret ettik. İzmir'de 30 artı 1 hedefimizi gerçekleştirmek için büyük bir özveriyle çalışacağımızın sözünü verdik. Hedefimizin arkasındayız. Sayın Soyer'le İzmir'de daha güçlüyüz. AK Parti, MHP ittifakına tek bir ilçe dahi vermeyeceğiz. Tüm İzmirlilerin desteğiyle. Eğitimiyle geçmişiyle vizyonuyla Seferihisar'da yaptıklarıyla başarılarıyla Tunç Soyer ismi şimdiden İzmir'e çok çok yakıştı. İzmir'de bir heyecan rüzgar yaşattı" dedi.

Deniz Yücel bir gazetecinin sorusu üzerine belediye meclis üyelikleri içinde ön seçim yapmayacaklarını, yetkinin genel merkezde olduğunu ifade etti.

"İLK YAPACAĞIM, AKDENİZ KENTLER BİRLİĞİ'NE MEKTUP GÖNDERMEK OLACAK"

Tunç Soyer ise önlerinde kısa bir süre olduğunu ve kampanyalarını hep birlikte yürüteceklerini belirterek, "İl başkanlığı bu kampanyanın belli olacağı merkez olacak. Kısa sürenin planlamasını değerlendireceğiz. İzmirliler büyük bir teveccüh gösteriyor. CHP'ye buna layık olmak için canla başla çalışacağız. Onların güvenini karşılıksız bırakmayacağız. Elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yapacağız. Kısa sürede büyük bir umut dalgasının doğmakta olduğunu görüyoruz. İnsanlarımız yepyeni ufuklar için heyecan taşıyorlar. İzmir' Türkiye'yi değiştirecek bu değişim bugünden itibaren başlayacak. Gerçekten İzmir'in dağlarında çiçekler açacak, Türkiye mis gibi kokacak. İzmirlilerin gurur duyacağı tabloyu da el birliğiyle yaşatacağız" şeklinde konuştu.

Açıklamalarından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Soyer, il başkanının tüm ilçeleri alacaklarına yönelik açıklaması için "30 artı 1 hedefi için, hedefi başkan koyar biz de bunun gereğini yaparız" dedi.

Seçimi kazandığı andan itibaren ilk iş olarak Akdeniz Kentler Birliğiyle ilgili mektubu hemen göndereceğini vurgulayan Soyer, "Katı atık bertaraf meselesi. Ulaşımla ilgili sorunlar her biri birbirinden önemli sorunlar ama ana başlıklarımız onlar. İlk gün ne yapacağız öyle bir şey yok. Biz 10 yıldır zaten hep bir şeyler yapıyoruz. Nereden başlarım bilmiyorum, ilk yapacağım işlerden biri Akdeniz Kentler Birliği'ne mektubu göndermek olacak" diye konuştu.

BABASI VE PKK’YA YÖNELİK SORULARA CEVAP VERDİ

Başkan adayı Soyer açıklamalarının ardından basın mensuplarının PKK'ya yönelik geçmişteki açıklamaları ve babasıyla ilgili soruları da yanıtladı. Soyer, "Ben bunlardan usandım ama birileri bunları sürekli gündeme getirmekten usanmadı. Hendek meselesi, PKK ili ilgili böyle bir açıklamam olmadı. Ne de ima yaptım. Hiçbir açıklamamı da bulamazlar" ifadelerini kullandı.

Babası hakkında ise Soyer, "Babamla ilgili şu kadarını söyleyeyim İzmir'in gündeminde bu meseleler yok. İzmir'in gündemine Türkiye'nin gündemine bu meseleleri getirmek asıl gündemden insanları uzaklaştırmak içindir. Seçime gidiyoruz. Adayların anlattıklarını, vizyonlarını ölçülmesi yerine adete bu gerçek reel gündemden uzaklaştırmak için siyasi kutuplaşmalı kampanya yürütmek isteniyor. Bu konuşmaların artık haksızlık olduğunu düşünüyorum. Türkiye büyük ekonomik krizin arifesinde büyük buz dağı üzerimize geliyor. Döviz dalgalanmalarıyla ilgileniyoruz. Aşağıdaki büyük kütle bir 8 yıl sürecek ekonomik sıkıntıya taşıyacak. Öyle görünüyor. O kadar büyük ekonomik krizle karşı karşıyayız neredeyse yarı yarıya yoksullaşacağız. Krizle yüzleşmekte olan ülkenin çok daha büyük kucaklaşmaya ihtiyacı var. Kutuplaşma ayrışma yabancılaşma süreçlerinin hepsini geride bırakmak zorunda. İzmir'de bir ortak gelecek ütopyayı hayata geçirmeye çalışacağız" dedi.

TÜM PARTİLERİ ZİYARET EDECEK

Tunç Soyer, seçimde ayrıca HDP, İYİ Parti'nin yanı sıra AK Parti ve MHP'yi de ziyaret edeceğini dile getirerek, "Yerel yöneticiler seçildikten sonra parti rozetlerini bir tarafa bırakır. Herkesi kucaklar. Bir parkta lamba yanmıyorsa o lambanın etrafında oturanların siyasi görüşü ilgilendirmez yerel yöneticiyi" diye konuştu.

Tunç Soyer ayrıca kendisine daha önce olumsuz yanıt veren Nihat Zeybekci'ye yemek teklifinin de baki olduğunu ifade etti.

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