Soya sütünden yapılan vejeteryanların tercih ettiği besin nedir?
Soya sütü, genellikle et tüketimi yapmayan vejeteryanların sıkça tükettiği ürünler arasında yer alıyor. Tofu adı verilen bir ürünü ortaya çıkaran soya sütü, vejeteryanlar tarafından et ürünlerine ikame olarak kullanılıyor. Bir çeşit peynir olarak nitelendirmenin mümkün olduğu Tofu, besin değeri dolayısıyla soya sütünden yapılan vejeteryanların tercih ettiği gıda ürünüdür. İşte, Tofu hakkında bazı detaylar
Tofu, soya sütünden yapılan bir besin ve vejeteryanlar daha çok tercih ediyorlar. Vejetaryen beslenme tarzını benimsemiş kişilerin protein ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tükettiği bitkisel protein kaynağı tofunun ne olduğu son günlerde merak konusu oldu. kökeni MÖ 2. yüzyılda Han Hanedanı döneminde Huainan Kralı'na kadar uzanan bu yiyeceğin hakkında bil almak isteyen vatandaşlar araştırma yapıyor. İşte, son günlerin popüler besini tofu hakkında merak edilen detaylar...
TOFU NEDİR?
Zengin bir protein deposu olan soyadan, daha doğrusu soya sütünden elde edilen tofu soya sütünün çökeltisinin, nagari adlı bir maddeyle birleştirilmesi ve süt lor haline getirilmesiyle yapılır. Katıldığı malzemenin tadına uyum sağlamasından dolayı gerek salatalarda, gerekse çorbalarda ve diğer yemeklerde çok rahat kullanılır. Demir açısından çok zengin olan tofu,100 gramında sadece beş gram yağ bulunduğu için diyet programlarına son derece faydalı bir gıdadır.
İçeriğinde kolesterol barındırmayan, B vitamini deposu bu malzemenin yumuşak ve sert olmak üzere iki çeşidi marketler satılmaktadır. Tofu, dünyanın, bitkisel protein açısından en zengin gıdaları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle vegan beslenme tarzını benimseyenler için vücudun üretmediği, yiyeceklerden almamız gereken tüm temel aminoasitleri barındırıyor.
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