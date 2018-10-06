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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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06.10.2018 - 15:15, Son Güncelleme:

Soya sütünden yapılan vejeteryanların tercih ettiği besin nedir?

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Soya sütünden yapılan vejeteryanların tercih ettiği besin nedir?

Soya sütü, genellikle et tüketimi yapmayan vejeteryanların sıkça tükettiği ürünler arasında yer alıyor. Tofu adı verilen bir ürünü ortaya çıkaran soya sütü, vejeteryanlar tarafından et ürünlerine ikame olarak kullanılıyor. Bir çeşit peynir olarak nitelendirmenin mümkün olduğu Tofu, besin değeri dolayısıyla soya sütünden yapılan vejeteryanların tercih ettiği gıda ürünüdür. İşte, Tofu hakkında bazı detaylar

Tofu, soya sütünden yapılan bir besin ve vejeteryanlar daha çok tercih ediyorlar. Vejetaryen beslenme tarzını benimsemiş kişilerin protein ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tükettiği bitkisel protein kaynağı tofunun ne olduğu son günlerde merak konusu oldu. kökeni MÖ 2. yüzyılda Han Hanedanı döneminde Huainan Kralı'na kadar uzanan bu yiyeceğin hakkında bil almak isteyen vatandaşlar araştırma yapıyor. İşte, son günlerin popüler besini tofu hakkında merak edilen detaylar...

TOFU NEDİR?

Zengin bir protein deposu olan soyadan, daha doğrusu soya sütünden elde edilen tofu soya sütünün çökeltisinin, nagari adlı bir maddeyle birleştirilmesi ve süt lor haline getirilmesiyle yapılır. Katıldığı malzemenin tadına uyum sağlamasından dolayı gerek salatalarda, gerekse çorbalarda ve diğer yemeklerde çok rahat kullanılır. Demir açısından çok zengin olan tofu,100 gramında sadece beş gram yağ bulunduğu için diyet programlarına son derece faydalı bir gıdadır.

İçeriğinde kolesterol barındırmayan, B vitamini deposu bu malzemenin yumuşak ve sert olmak üzere iki çeşidi marketler satılmaktadır. Tofu, dünyanın, bitkisel protein açısından en zengin gıdaları arasında ilk sıralarda yer alıyor.  Özellikle vegan beslenme tarzını benimseyenler için vücudun üretmediği, yiyeceklerden almamız gereken tüm temel aminoasitleri barındırıyor.

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