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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Meltem ÖZGENÇ/ANKARA
20.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Soy bağı tespitiyle vatandaşlık hakkı

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Soy bağı tespitiyle vatandaşlık hakkı

Sağlık Bakanlığı, herhangi bir nedenle aile kütüğüne kayıt edilmemiş ya da yabancı bir devletle vatandaşlık bağı bulunmayan kişilere soy bağı tespiti yapacak.

Testin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntıları bir genelge ile anlatan bakanlık, yapılacak işlemlerin gizliliğine dikkat çekerken, test sonucunda uygun bulunan kişilere Türk vatandaşlığı hakkı verileceğini bildirdi. Adli Bilimciler Derneği Başkanı Hamit Hancı, “Hastane dışında yapılan doğumlar üzerinden illegal işlemlerin önüne geçilmesi açısından önemli bir genelge bu. Çocuk satın almaların, yurtdışından illegal evlat edinmelerin önüne geçilecek” dedi. Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven imzası ile yayımlanan genelgede özetle şu ayrıntılar yer aldı:

“Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun ‘Saklı nüfus’ başlıklı maddesinde ‘18 yaşını tamamlayıncaya kadar herhangi bir nedenle aile kütüğüne kayıt edilmemiş olan ve yabancı bir devletle vatandaşlık bağı bulunmayan kişilere, ana ve baba, bunların ölmüş olması halinde, varsa kardeşleri ile hısımlığını gösterir tıbbi rapor ibraz etmeleri durumunda Türk vatandaşlığı kazanır’ hükmü ile ‘Sağlık personelinin takibi dışında doğan’ çocukların doğum bildirimi nüfus müdürlüklerine sözlü beyanla yapılır.

Aile kütüklerine tescil işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce yürütülür. Test için sadece, nüfus müdürlüğünden yapılacak müracaatlar kabul edilir.

Soy bağı tespit testi, Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi ve İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılır. Test sonucu, kesinlikle kişilere beyan edilmez.”

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