Soy bağı tespitiyle vatandaşlık hakkı
Sağlık Bakanlığı, herhangi bir nedenle aile kütüğüne kayıt edilmemiş ya da yabancı bir devletle vatandaşlık bağı bulunmayan kişilere soy bağı tespiti yapacak.
Testin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntıları bir genelge ile anlatan bakanlık, yapılacak işlemlerin gizliliğine dikkat çekerken, test sonucunda uygun bulunan kişilere Türk vatandaşlığı hakkı verileceğini bildirdi. Adli Bilimciler Derneği Başkanı Hamit Hancı, “Hastane dışında yapılan doğumlar üzerinden illegal işlemlerin önüne geçilmesi açısından önemli bir genelge bu. Çocuk satın almaların, yurtdışından illegal evlat edinmelerin önüne geçilecek” dedi. Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven imzası ile yayımlanan genelgede özetle şu ayrıntılar yer aldı:
“Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun ‘Saklı nüfus’ başlıklı maddesinde ‘18 yaşını tamamlayıncaya kadar herhangi bir nedenle aile kütüğüne kayıt edilmemiş olan ve yabancı bir devletle vatandaşlık bağı bulunmayan kişilere, ana ve baba, bunların ölmüş olması halinde, varsa kardeşleri ile hısımlığını gösterir tıbbi rapor ibraz etmeleri durumunda Türk vatandaşlığı kazanır’ hükmü ile ‘Sağlık personelinin takibi dışında doğan’ çocukların doğum bildirimi nüfus müdürlüklerine sözlü beyanla yapılır.
Aile kütüklerine tescil işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce yürütülür. Test için sadece, nüfus müdürlüğünden yapılacak müracaatlar kabul edilir.
Soy bağı tespit testi, Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi ve İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılır. Test sonucu, kesinlikle kişilere beyan edilmez.”
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