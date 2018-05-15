“Filistin’de bir insanlık dramı yaşanıyor. ABD ve İsrail Müslümanlara zulmediyor. Ortadoğu’da kalıcı bir barış, kalıcı bir zulme dönüşüyor. Türkiye bu duruma seyirci kalamaz, kalmamalıdır. Ben cumhurbaşkanı adayı olarak görev başındaki Sayın Cumhurbaşkanı’na bu konuda her türlü yardıma hazır olduğumu bildiriyorum. Geçmiş 16 yılda, Sayın Erdoğan ve AK Parti’nin yanlış İsrail ve Ortadoğu politikalarını bu süreç içinde bir kenara bırakıyorum. Bunu şimdi konuşmanın bir anlamı yoktur. Böyle bir ortamda Türkiye tek ses olmalıdır. 81 milyon tek ses olmalıdır. Uluslararası vicdana aykırı ve provokatif eylemi hep birlikte kınamalıyız.



DİK DUR, BURADAYIZ

ABD ve İsrail yalnız kalmaya mahkûm olmalıdır. ABD, katliama yardım ve yataklık etmiştir. Bu ateş herkesi yakacaktır. Bu nedenle tüm insanlık ayağa kalkmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve Sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum. Mavi Marmara’da olduğu gibi ‘Giderken bana mı sordun’ demeyeceksen sonuna kadar yanındayım, sonuna kadar arkandayım. Dik dur, biz buradayız. Bu konuyu önümüzdeki seçimin malzemesi yapma, istismar etme. Bu insanlık ayıbına 81 milyon birlikte karşı duralım. Şov yapmayalım gereğini yapalım.”



PASSOLİG'İ KALDIRACAĞIZ

“BİR Passolig olayı var. Fotoğraf belli, kimliğin belli. Neden? Cumhurbaşkanı stada gelirse, onu protesto edersen hemen yakana yapışacaklar. Futbol bile özgür değil bu ülkede. 24 Haziran’da cumhurbaşkanı olduğumda Passolig’i kaldıracağız. İnsanlar özgürce protesto etsin. Benim cumhurbaşkanlığımda Passolig kalkacak ve maça gittiğinde AK Partililer de beni alkışlayacak orada. O Passolig bir işe daha yarıyor; yandaşa mama. Yandaş zengin oluyor.”