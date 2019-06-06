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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06.06.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

Şov yapmak isterken ölümden döndü

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Şov yapmak isterken ölümden döndü

İstanbul, Büyükçekmece’de bisikletle park ve yollarda akrobatik hareketler yapan bisikletli gençlerden biri merdivenlerden ineceği esnada yaklaşık 30 basamaktan takla atarak yere düştü. Bayılarak başından hafif şekilde yaralanan genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, o anlar ise kask kamerasına yansıdı.

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  • Ölümden dönen genci başında kask kurtardı
  • Ölümden dönen genci başında kask kurtardı
  • Ölümden dönen genci başında kask kurtardı
  • Ölümden dönen genci başında kask kurtardı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde bisikletleriyle dolaşan 3 genç, semtteki parklarda akrobatik hareketler yapmaya başladı. Kimi zaman bisikletle tek tekerlek üzerinde giden kimi zamanda merdivenlerden inen gençler yürekleri ağza getirdi.

Vatandaşların şaşkınlıkla izlediği gençler, trafiğe açık sokak ve caddelerde araçları umursamadan tek tekerlek üzerine giderek hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye attı.

Gezintilerine devam eden gençler ardından Mimar Sinan sahiline inmek istedi. Hazırlıklarını tamamlayan gençler sahile inmek için kullanılan merdivenlerden teker teker inmeye başladı. Tehlikeli inişlerini gerçekleştiren gençlerden biri şov uğruna bisikletiyle tekrardan merdivenleri tırmandı.

ŞOV YAPACAĞIM DERKEN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Merdivenlerin başına çıkan genç ardından bisikletine binerek yokuş aşağıya gelmeye başladı. Ancak ön tekerleği merdivene takılan talihsiz genç yaklaşık 30 basamaktan aşağıya takla attı. Başını sert bir şekilde zemine vuran genç bayıldı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı genci ilk müdahalenin ardından ambulansa Mimar Sinan Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Burada tedavisi yapılan genç ardından taburcu edildi. Gencin kaza geçirdiği esnada başındaki kaskın hayatını kurtarıldığı belirtildi. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı 

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