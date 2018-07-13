Şov yaparken can veriyorlardı! 'Ambulans çağırma babamı çağır'

Kaza, dün saat 03.00 sıralarında Beşiktaş-Bomonti Tüneli Bomonti istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünele girerek trafikte seyreden motosikletli genç, arkasındaki ile birlikte tek teker üstünde gitmek istedi. Ön tekeri kaldırarak bir süre bu şekilde giden motosikletli, kısa bir süre sonra dengesini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet yere düşerken, üstündeki gençler ise yere savruldu. Yolda metrelerce sürüklenen gençler hafif şekilde yaralanırken, gençler seyir halinde olan araçların altında kalmaktan ise kıl payı kurtuldu. Tüm bu yaşananlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

TEK TEKER KAZASI KAMERADA



Görüntülerde motosiklet üzerinde iki gencin tek teker üzerinde yolda seyrettiği, bu sırada motosikletli sürücünün dengesini kaybedip yere düştüğü, iki gencin metrelerce sürüklendiği ve ardından da gençlere vatandaşların yardım ettiği görülüyor.



Kazanın ardından ayağa kalkan gençlerden biri koşarak motosikletin yanına geldi. Bacağından yaralanan genç ise kaldırımda oturarak yardım bekledi.

Tüneldeki sürücülerin yardımına koştuğu genç, vatandaşlar yardımıyla araca bindirilerek hastaneye götürüldü. Müdahalesi burada yapılan genç ardından taburcu edildi.