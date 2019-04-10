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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.04.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Şov uğruna canından oluyordu

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İstanbul’da metrobüs üstünde yaptığı sörf ile tanınan parkur sporcusu genç, arkadaşlarıyla beraber Nişantaşı’nda bir binanın çatısına tırmandı. O anları kaydeden gençlerden biri bastığı taş yerinden çıkınca düşme tehlikesi geçirdi.

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  • Nişantaşı’nda binanın çatısına tırmanan gençlerin tehlikeli oyunu kamerada
  • Nişantaşı’nda binanın çatısına tırmanan gençlerin tehlikeli oyunu kamerada
  • Nişantaşı’nda binanın çatısına tırmanan gençlerin tehlikeli oyunu kamerada
  • Nişantaşı’nda binanın çatısına tırmanan gençlerin tehlikeli oyunu kamerada
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Türkiye’nin, metrobüs üzerinde 12 durak boyunca yolculuk yapmasıyla tanıdığı parkur sporcusu Jack Kayhaoğlu, Şişli Nişantaşı’na gelerek arkadaşlarıyla beraber bir binanın tepesine tırmanmak için plan yaptı.

Semtte bir süre sokakta gezinen gençler ardından rastgele bir binanın içerisine girdi. Binanın 3’üncü katına çıkan gençler buradaki pencereye açarak çatısına tırmanmak istedi. Gençlerden ikisi herhangi bir sorun olmadan tırmandı ancak arkadaşları tırmanırken, bastığı taş yerinden çıktı.

DÜŞME TEHLİKESİ GEÇİRDİ AMA ÇATIDAN ÇATIYA ATLADI

Ufak bir düşme tehlikesi geçiren genç, çatıdaki arkadaşlarının yardımıyla yukarıya çekildi. Arkadaşının tehlike geçirmesinin ardından çatıda oyunlarına devam eden gençler, bu kez de çatıdan çatıya atladı.

Şov uğruna akrobatik hareketler yapmayı da ihmal etmeyen gençler yürekleri ağza getirdi. Bir anlık hatanın ölümle sonuçlanacağının farkında bile olmayan olmayan gençler, o tehlikeli oyunlarını kaydedip sosyal medyadan yayınladı. 

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