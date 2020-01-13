Sosyopat ne demek? Sosyopat nedir? Sosyopat kimlere denir?

Sosyopat, sosyal bir ortamda antisosyal kişilik bozukluğu olarak tanımlanır. İnsanların kurallara uyması, kanunları çiğnemesi ve başkalarının haklarına saygı göstermemesi zordur. Bir kişiyle etkili iletişim kuramaz, duygularını anlayamazlar ve etkilerine maruz kalmazlar, hatalarından pişmanlık duymazlar. Kısacası, empati içermeyen bir kişilikleri vardır. Bu insanlara sosyopat denir. Genel anlamda psikoloji literatüründe de çok sık kullanılır.

Sosyopat Kimlere Denir?

Bu karmaşadaki en yaygın sorunlar suç ve saldırganlık olarak belirlenir. İnsanlar her zaman suç işlemeye meyillidir. Zihinsel veya fizyolojik bir bozukluk değil, kişilik bozukluğu ve erken yaşta belirtiler veriyor. Ancak, tanı 18 yıl içinde ancak yapılır. Bebeklik döneminde herhangi bir belirti göstermez ve yavaş yavaş çocuklukta davranış bozuklukları sergilemeye başlar. Daha sonraki yıllarda, bu kişiye sosyopatik bir kişilik bozukluğu tanısı konur.

Sosyopat Ne Demek?

Sosyopatlar için aile ya da arkadaş gibi kavramlar yoktur. Herkesin haklarını ihlal edecek şekilde davranırlar. Ayrıca ailelerinde, okullarda ve işte, tanımadıkları insanlarla sorunlara neden olabilirler. Sosyopatik kişilik genellikle toplumda fark edilir, çünkü başkalarının sosyal bir ortamda arzularını ve duygularını hissedemez veya onlarla ilgilenmezler.

Sosyopatın yakın arkadaşı yok, grubu yoktur. Çevreden dışlanırlar çünkü grup içindeki kuralları takip etmeye meyilli değildirler. Aileleri ve eşleri ile sürekli problemleri vardır ve ailelerine karşı hiçbir hisleri ve bağlılıkları yoktur. Yanlış davranışı tolere edemediklerini ve tartışamadıklarını söylüyorlar. Haklı olduklarını göstermek için başkalarının haklarını kullanabilirler.