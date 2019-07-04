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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.07.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Sosyetenin korkulu rüyası! Denize açılmak için teknesinin yanına giden ünlü iş adamı şok oldu

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Sosyetenin korkulu rüyası! Denize açılmak için teknesinin yanına giden ünlü iş adamı şok oldu

Bodrum’un sosyetik mekanları olan Göltürkbükü ve Hekimköy sahilinde bulunan lüks yatlara jet skili hırsızlar dadandı. Birçok iş adamının yatına giren hırsızlar yatlarda bulunan 50 bin euro değerindeki radar ve navigasyon gibi cihazları çaldı. Başka bir iş adamına ait lüks bir yatın ise mülteci taşımakta kullanıldığı ve Leros adasında bulunduğu ortaya çıktı.

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  • Bodrumda sosyetenin kabusu olan hırsızlar
  • Bodrumda sosyetenin kabusu olan hırsızlar
  • Bodrumda sosyetenin kabusu olan hırsızlar
  • Bodrumda sosyetenin kabusu olan hırsızlar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sosyetenin, cemiyet hayatının ve iş adamlarının geldiği Türkbükü ve Hekimköy sahillerine tekne hırsızları dadandı. Jet ski ile koylara gelen hırsızlar, demirli yatların radar ve seyir sefer aletlerini çaldı. Birçok kez izlerini kaybettiren jet-skili hırsızların son kurbanı iş adamı Sinan Vardar oldu.

Hekimköy'deki evinin önüne demirli teknesinden radar ve seyri sefer aletleri çalınan ve sahil güvenliğe başvuran Vardar, teknesinden çalınanların bir an önce bulunmasını istedi. 50 bin euroluk malzeme çalan hırsızlar sahil güvenlik ve jandarma tarafından aranıyor.

Teknesi çalınan Vardar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Sitenin önünde duruyordu teknem. Sabah gittiğimde tüm teknenin tüm elektronik malzemelerinin çalındığını gördük. Kolluk kuvvetlerine haber vererek yardım istedik. 50 bin euroluk radar sistemini ve değerli gördükleri tüm elektronik sistemini çalmışlar. Bir arkadaşımızın yatını çaldıklarını öğrendim. Yat şu anda Yunanistan’ın Leros adasında bulundu. Muhtemelen mülteci taşıdılar tekneyle. Birçok tanıdığımız arkadaşlarımızın da teknelerine girdiklerini duydum. Ama kolluk kuvvetlerimiz bu işin üstesinden gelir” dedi.

Vardar’ın 13 metre uzunluğundaki teknesi ise bir tersaneye çekildi. Tekne tamircisi Haluk Tepe ise, “Bu tekne dün bize geldi, insan kaçakçıları tarafından ağır hasar verilmiş, çalınmaya çalışılmış. Son günlerde bu olaylar çok arttı. Çalamadıklarına da böyle değerli eşyaları, pahada fazla  fiziksel olarak küçük şeyleri çalıp götürüyorlar. Bir an önce buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Gördüğünüz gibi tekne burada, dün akşam da bir iki tekne çalındı. Yetkililerden acil bir çözüm bekliyoruz. Bu teknenin radarını sökmüşler, bütün elektronik cihazlarını saatlerini, bütün elektronik aksamlarını, ön panelini hepsini her şeyi sökmüşler. Tekne çalışmaz durumda şu anda. Sigorta yetkililerini bekliyoruz, ondan sonra tamirat işlemleri başlayacak” şeklinde konuştu.

Tekne Leros adasında bulundu

Aynı koyda başka bir tekneye giren hırsızların, çalacak değerli bir eşya bulamayınca tekneyi terk ettikleri öğrenildi. Gündoğan’a tatile gelen başka bir iş adamının ise teknesi çalındı. Tekne 2 gün sonra Leros adasında ortaya çıktı. Mülteci taşındığı tahmin edilen tekne sahibinin ise tatilini yarıda kestiği öğrenildi.

Öte yandan, geçen yaz sezonunda ise aynı koydan 2 kez yat çalınmıştı. Özgür Akyıldız’a ait olan yat ise bulunamamıştı. Teknesinin çalınması üzerine sigorta şirketine başvuran Akyıldız, bir türlü sigorta şirketinden parasını alamamıştı. Daha sonra sigorta şirketi ile davalık olan Akyıldız, mahkeme tarafından haklı bulunmuştu. Akyıldız’ın teknesinden ise halen bir haber yok.

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