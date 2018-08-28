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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İSTANBUL (İHA)
28.08.2018 - 09:23, Son Güncelleme:

‘Sosyete torbacısı’ İstanbul’da kıskıvrak yakalandı

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‘Sosyete torbacısı’ İstanbul’da kıskıvrak yakalandı

Beşiktaş’ın lüks semtindeki bir eve operasyon düzenleyen polis, çok miktarda uyuşturucu madde buldu. Evde mini bir cephaneliği andıran silahlar da ele geçirildi.

Beşiktaş’ta narkotimlerinin peşinde olduğu “sosyete torbacısı” olarak bilinen şahıs, lüks semtteki evine düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı. Mini bir cephaneliğin bulunduğu dairede yapılan aramalarda, çok miktarda satışa hazır “skunk” diye tabir edilen uyuşturucu madde ile kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da başarılı operasyonlara imza atan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, lüks semtlerdeki gece kulüplerinde torbacılık yapan "ünlülerin torbacısı" olarak bilinen şahsın Akaretler'de bir evde olduğunu belirledi. Günler süren fiziki ve teknik takiplerin ardından hazırlıklarının tamamlayan narkotimleri, operasyon için düğmeye bastı. Polis geçtiğimiz Cuma günü saat 18.00 sıralarında Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi üzerindeki bir binaya operasyon düzenledi. Operasyonda apartmanın en üst katındaki daireye giren tim, “sosyete torbacısı” olarak bilinen Zafer A. A.’yı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın kelepçelenmesinin ardından dairede saatlerce arama yapan tim, evin çeşitli yerlerinden satışa hazır çok miktarda “skunk” diye tabir edilen uyuşturucu madde ile kokain ve “MDMA” adındaki hammadde ele geçirdi.

MİNİ BİR CEPHANELİK DE BULUNDU

Öte yandan, evde aramalara devam eden polis, özel bir odada pompalı tüfek, tabanca ile çok miktarda fişek ve mermi ele geçirdi. Mini bir cephaneliği andıran silahlar dışında yine evde bulunan hassas terazi ve çok miktarda paraya da el konuldu. Gözaltına alınan ve emniyette “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan çok sayıda kaydı bulunan şahıs, bürodaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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