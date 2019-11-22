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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
22.11.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

Sosyete operasyonunda da adı geçiyordu! ‘Çıplak görüntülerimi yaydı...’ 

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Sosyete operasyonunda da adı geçiyordu! ‘Çıplak görüntülerimi yaydı...’ 

İsmi bir süre önce, ünlü isimlere yönelik dolandırıcılık suçlaması ile gündeme gelen Mine Mumcu, kendisinden zorla para alındığını, çıplak görüntüleri ile tehdit edildiği iddiası polise başvurdu. Mumcu, kendisi ve ailesinin can güvenliği olmadığını belirterek uzaklaştırma talep etti. Emniyet başvurusu sonrası talebi değerlendiren Beykoz Aile Mahkemesi, aralarında eski bir polisin de olduğu 9 kişiye yönelik uzaklaştırma kararı verdi.

MİNE Mumcu ismi, bir süre önce, sosyeteden bazı isimlerin de aralarında olduğu ‘dolandırıcılık’ iddiası ile gündeme geldi. Hakkında açılan bir dizi dava ve suç duyurusu bulunan Mumcu, geçen 6 Kasım’da Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu.

Mumcu, 4 Kasım günü, Ataşehir’de bulunan bir AVM’de saldırıya uğradığını belirterek “4 Eylül günü Yeliz Tuba Y., Cemile A., Elif A. ile ismini bilmediğim bir erkek şahıs bana saldırdı. Bana, ellerinde bulunan bıçak ile saldırdılar. Beni darp etiler, vücudumun çeşitli yerlerinden yara aldım” dedi. Mumcu, kendisine saldıran kişilerden Yeliz Tuba Y.’nin, başını beton zemine defalarca vurduğunu belirterek, üzerinde bulunan bileklik, küpe gibi değerli ziynet eşyalarının da zorla alındığını belirtti. Söz konusu olay ile ilgili Mumcu, 5 Eylül günü üç kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

KUAFÖRÜN ÖNÜNDE DARP
Mumcu ifadesinin devamında, anılan gün saldırıya uğramasına zemin hazırlayan kişinin, eski sevgilisi Aykut S. olduğunu iddia ederek “Beni bu tezgahın içine, Aykut S., bilerek getirdi. Benden sürekli olarak para istiyorlardı. Benden para istemelerinin sebebi, ticari bir ilişkiden kaynaklı. Fakat ben ticari ilişkimizin gerektirdiği ödemeleri zamanında ve anlaşıldığı gibi yapıyordum. Fakat benden bu paraların çok daha fazlasını istiyorlardı. Vermek istemediğim zamanlarda biraz önce anlattığım gibi ya beni takip ediyorlar tehdit ediyorlar ya da darp ediyorlardı. Seni öldürürüz diye sürekli tehdit edildim. Ben de onlardan korktuğum için bu güne kadar ne istedilerse yapmak zorunda kaldım” dedi.

BELİNDEKİ SİLAHI ÇIKARDI…
Mumcu ifadesinin devamında, 2 Eylül günü de Ataşehir’de bulunan ve özel güvenlikli ofisinin 4 kişi tarafından basıldığını belirterek şunları anlattı: “Ben ne olduğunu anlamadım. Bir anda odama geldiler. Emekli polis olarak bildiğim Vedat G., Fevzi İ., Aykut S., Mert Ç. ile adını bilmediğim bir kişi vardı. Bu şahıslardan Aykut ve Fevzi bana toplamda 10 milyon TL ödeyeceksin yoksa seni öldürürüz, çocuğuna ailene zarar veririz, sokağa çıkamaz hale getiririz. Bak biz bu ofise elimizi kolumuzu sallayarak giriyoruz. Bize bir şey olmaz. Bu işin hesabını sen ödersin. Hatta Fevzi İ., belinden silahını çıkararak bana doğrulttu ve sen Glock ile Vedat’ın belinde bulunan silahı göstererek, ‘bunların arasındaki farkı biliyor musun’ dedi. Bu esnada Aykut bana, ‘Bak sen bu adamlarıSosyete operasyonunda da adı geçiyordu ‘Çıplak görüntülerimi yaydı...’
tanımazsın. Üç tane arabana bunlar uyuşturucu atarlar sonra polise ihbar ederler sen kendini bu işten ayıklayamazsın’ dedi.”

ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERİMİ YAYDI
Mumcu, çıplak görüntüleri ile de tehdit edildiğini anlatarak ifadesinde “Bugüne kadar anlatamadığım bir olay var. Benim daha Aykut S. ile birlikteliğim vardı. Bu birliktelik esnasında Aykut S. tarafından gizlice çekilen açık fotoğraflarım, birlikte yaşadığımız cinsel ilişki videoları, Aykut’un elinde mevcut. Aykut bu videoları ve fotoğrafları, para vermediğim zaman veya ilişkimizde sorun olduğunda bu videoları benim bulunduğum cemiyetteki insanlara atıyordu” dedi.

30 MİLYON LİRA VERDİM
Kendisinden sürekli para istendiğini, gönderdiğin paraların bir kısmını Fevzi İ.’nin muhasebecisi Buket T.’nin banka hesabına gönderdiğini belirten Mumcu, kendisine gönderilen tehdit mesajlarını da emniyete sundu.  Kendisinden zorla 30 milyon lira alındığını öne süren Mumcu, kendisinden tehdit ve şantajla daha fazla para istendiğini anlattı. İfadesi esnasında ismini verdikleri kişilere karşı uzaklaştırma talep eden Mumcu can güvenliğinin olmadığını söyledi.

GÖRÜNTÜLERİ GÖNDERMEDİM
Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Aykut S., ise Mine Mumcu ile olan birliktelikleri esnasında hem kendisinde, hem Mumcu’da özel görüntülerinin bulunduğunu belirterek “Ben bu görüntüleri kimseye göndermedim” dedi. Aykut S., Mumcu ile birlikte yargılandıkları iki ayrı ağır ceza mahkemesi dosyası ile ilgili de bilgi verdi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ
Mumcu’nun yaptığı emniyet başvurusu sonrası Beykoz 2. Aile Mahkemesi, koruma kararı verdi. 7 Kasım tarihli kararda, hakkında uzaklaştırma kararı verilen isimler arasında Özge Y., Rıdvan İ., Aykut S., Buket T., Feyzi İ., Irmak A., Özgür Y, Vedat G. ile Yeliz Tuba Y. yer aldı.

MİLYONLARCA LİRALIK TRANSFER
Öte yandan edinilen banka dekontlarına göre, Mumcu’nun, haklarında uzaklaştırma kararı verilen kişilere milyonlarca liralık çok sayıda para transferi işleminin yapıldığı anlaşıldı. Para transfer işlemlerinin büyük bir bölümü geçen ağustos Ayında yapıldı. Buket T. isimli muhasebecinin hesabına 9 Ağustos sabahı, Mumcu’nun şirketinin hesabından Buket T.’ye 2.2 milyon lira gönderildiği anlaşıldı.

AVUKATI: ŞANTAJA MARUZ KALDI
Mine Mumcu’nun avukatı Seda Alçınar ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Müvekkile yönelik, ağır bir tehdit, darp şantaj süreci yürütüldü. Şüpheliler, organize bir biçimde hareket ediyor. Müvekkilin, savunma yapamayacağı bir süreçte harekete geçildi. Bazı ünlülerden söz ediliyor. Ancak, şikâyetçi olan bir tek ünlü bile hali hazırda yok. Müvekkilin şahsına yönelik şantajın yanı sıra, oğlu ve ailesi ile tehdit edilmesi, ağır bir suç oluşturuyor. Çok sayıda şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı aldırdık” dedi.

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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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