Sosyal medyayı sallayan lahmacunlar

İddiaya göre, öğrenciler bir yemek sipariş sitesi üzerinden beş kişiye üçer lahmacun siparişi vermek istedi. Ancak paraları yetersiz olduğundan lokanta sahibine not yazarak ek iki lahmacun daha talep etti. Nota şöyle yazdılar:“Merhaba, evde beş öğrenciyiz. Vize haftası başladı, neredeyse uyumadan sınavlara çalışıyoruz. Kişi başı üç lahmacun sipariş edecektik ama paramız bu kadarına yetti (bursun yatmasına daha çok var), mümkünse iki tane de sizin yollamanızı istiyoruz.”

Yapılan paylaşıma göre, lokanta sahibi öğrencilere not yazarak siparişe ek olarak fazladan yedi lahmacun ve her biri için tatlı gönderdi. Lokanta sahibi öğrencilere, “Benim oğlum da başka bir şehirde okuyor. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Siz bu memleketin geleceğisiniz. Tatlı da benden, zihin açar” şeklinde cevap verdi. Sosyal medyada lokantacının davranışı takdir toplarken, gençler ‘şımarıklık’ yapmakla eleştirildi. Yemek sipariş sitesinden alınan bilgiye göre, söz konusu öğrenci adına verilmiş bir lahmacun siparişi bulunmuyor. Kendisine ulaşmaya çalıştığımız öğrenci ise herhangi bir yanıt vermedi.