Sosyal medyayı sallayan görüntü... Polise tokat atan galerici çıktı

9 Mart 2018 günü saat 14.30 sıralarında, Bağcılar Barbaros Mahallesi 169. sokakta trafik tıkandı.

Trafiği açmak için Bağcılar Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı çekicide görevli polis memuru A.S ile çekici şoförü M.K sokağa geldi. A.S ve M.K yolda düzensiz halde trafiği tıkayan araçları çektiği sırada, polis memuru A.S, trafiği tıkayan aracın sürücüsü İ.B'yi aracını çekmesi konusunda uyardı.

İddiaya göre uyarıları dikkate almayan İ.B polise küfür ederek hakarette bulundu ve park halindeki başka bir aracın aynasına yumruk vurarak zarar verdi. Daha sonra da polis memuruna sert bir tokat attı. Bu sırada İ.B'nin babası M.B de olay yerine gelerek oğlu ile birlikte polise küfür ve hakarette bulundu.

İ.B ve babası M.B, gözaltına alınarak Güneşli Polis Merkezine götürüldü. Galerici İ.B. ve babası M.B'ye görevli memura mukavemetten yasal işlem yapıldığı ve adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Sinan Erdem Arslan, Twitter hesabından olayla bir ilgisinin olmadığını, huhuki işlem başlatacağını yazdı.