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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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MANİSA (İHA)
28.07.2018 - 21:10, Son Güncelleme:

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Bulana ödül verecekler

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Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bir kişinin komutlarına uymadığı gerekçesiyle köpeğini tokatlaması büyük tepki çekti. Manisa’da çekildiği iddia edilen görüntülerde şiddet uygulayan şahsı bulana ödül verileceği açıklandı.

Son yıllarda gündemden düşmeyen hayvanlara şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Manisa’da çekildiği iddia edilen ve sosyal medyaya düşen bir videoda, kimliği belirsiz bir kişinin “Ben sana gel deyince niye gelmiyorsun” diyerek tasmasından tuttuğu köpeğini sert bir şekilde tokatlaması başta hayvanseverler olmak üzere her kesimden insanının büyük tepkisini çekti. Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneğinin (SOHAYKO) sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, şahsın köpeğine şiddet uyguladığı sırada yavru olan diğer bir köpeğin kulübesine kaçması dikkat çekti. Yorum yağmuruna tutulan görüntüleri çeken kişinin de yaşanan şiddete kayıtsız kalması hayvanseverleri kızdırdı. 

ŞİDDET UYGULAYAN ŞAHSI BULANA ÖDÜL
Görüntülere ilişkin açıklamalarda bulunan SOHAYKO Başkanı Yasin Yılmaz, köpeğe şiddet uygulayan kişiyi bulana ödül vereceklerini belirterek, konuyla ilgili BİMER ve CİMER’e şikayette bulunduklarını söyledi. Yılmaz, videoyu sosyal medyada tespit ettiklerini, paylaşan kişinin bu videonun Manisa’da çekildiğini ancak açık adresi bilmediğini belirten bir notla paylaştığını dile getirdi. Yılmaz, “Şiddete maruz kalan bu köpeklerin biran evvel bu şahıslar tespit edilerek ellerinden alınması gerekiyor. Videoda görüldüğü gibi yoğun alkolün etkisinde bu şiddeti uygulayan kişilerin bu köpekleri öldürmüş olabileceği ihtimali yüksek. Bu sebepten dolayı bu şahısların biran önce bulunarak haklarında adli ve idari işlem yapılmasını istiyoruz. Konuya Manisa valimizin, il emniyet müdürümüzün hassasiyet göstererek, bu şahısların biran evvel bulunmasını temenni ediyoruz. Bu şahısları bize ihbar edenlere ödül vereceğimizi de belirtmek istiyoruz. Alkol alarak bugün bu hayvanlara şiddet uygulayanların yarın bir insana daha fazlasını yapmayacağının kimse garantisini veremez. Biz de bu konuyla ilgili Orman Su İşleri Bölge Müdürlüğüne BİMER ve CİMER üzerinden şikayetçi olduk” dedi.

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