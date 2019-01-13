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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
13.01.2019 - 18:32, Son Güncelleme:

Sosyal medyayı ayağa kaldıran bıçaklama olayı kurgu çıktı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşandığı öne sürülen, sokakta bir kişinin tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak kaçtığı anlara ait, sosyal medyada yayınlanan görüntülerin kurgu olduğu belirtildi. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü de resmi Twitter hesabından sözkonusu görüntüleri paylaştı. 

İlçeye bağlı Liseler Mahallesi Sanat Sokağı'nda, akşam saatlerinde bir kişinin, yanındaki kadını bıçaklayarak kaçtığına dair, bölgede bulunan bir otomobilden cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Hızla yayılan görüntüler üzerine Ünye Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polisler, kentte son bir ay içerisinde bıçaklanma vakasına ilişkin emniyete herhangi bir ihbarın yapılmadığını, hastane ve sağlık kuruluşlarına da herhangi bir başvurunun olmadığını belirledi. Videonun kimler tarafından çekildiği ve görüntülerin tespit edilmesi için emniyete bağlı siber ekiplerince de soruşturma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde ekipler, kimliklerini saptadığı kişilere ulaşarak, bahse konu sosyal medyada yayınlanan görüntülerin kurgu olduğunu tespit etti. Olayla ilgili gözaltına alınan S.V. (27), O.B. (27), A.T. (19), O.K. (30) ve A.Ü. (26) adlı kadın hakkında 'Suç uydurmak' eyleminden işlem yapıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ordu Valiliği de sosyal medyada hızla yayılan görüntülere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Görüntülerin kurgu olduğunun anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Ünye ilçesinde meydana geldiği belirtilen bir bayan şahsın, bir erkek şahıs tarafından darp edilerek bıçaklandığına dair görüntülerin yayınlanması üzerine yapılan araştırmalarda; belirtilen gün ve öncesi dahil olmak üzere Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne intikal eden böyle bir olayın olmadığı, ilçe ve çevre hastanelerde habere konu olan bir vaka intikal etmediği anlaşılmıştır. Habere konu olay yeri tespit edilmiş ve yapılan araştırmalarda böyle bir olayın olduğuna dair herhangi bir maddi bulguya rastlanılmaması üzerine; görüntülerin detaylı incelenmesinde bu olayın kurgu olduğu anlaşılmıştır."

EGM O GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü de resmi Twitter hesabından sözkonusu görüntüleri paylaştı. 

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