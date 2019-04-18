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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.04.2019 - 09:09, Son Güncelleme:

Sosyal medyadan terör propagandasına 11 gözaltı

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Sosyal medyadan terör propagandasına 11 gözaltı

Adana'da sosyal medyada terör propagandası yaptığı öne sürülen 1'i kadın 1'i Seyhan Belediyesi çalışanı olduğu iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı. 

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DHKP-C, THKP-C, TKP/ML, TKİP, DKO/BÖG ile bağlantılı oldukları ileri sürülen 12 kişinin sosyal medyada bu örgütlerin propagandasını yaptığını ihbarını aldı. Bunun üzerine zanlıları sosyal medyadan takibe başlayan polis delilleri topladıktan sonra 17 Nisan günü operasyon için düğmeye bastı. Şafak vakti yapılan operasyonlarda 1'i kadın 11 şüpheli yakalandı. Zanlılardan A.A.'nın Seyhan Belediyesinde çalıştığı, Y.E. isimli şahsın ise Çukurova Belediyesinden emekli olduğu ileri sürüldü. Ayrıca gözaltına alınan Nezir K.'nin ise bir sür önce Suriye'ye giderek burada bölücü terör örgütü YPG saflarında savaştığı iddia edildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili 1 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi. 

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