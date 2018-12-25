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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
25.12.2018 - 14:17, Son Güncelleme:

Sosyal medyadan tanıştı, İstanbul'a geldi ve... İş adamı hayatının şokunu yaşadı!

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SOSYAL Medya üzerinde tanıştığı bir kadın ile buluşmak için İstanbul’a gelen Iraklı işadamı kaçırılarak 4 gün boyunca rehin tutuldu. Ailesinden 80 bin dolar fidye istenen işadamı, düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alınırken polis işadamını kandırarak İstanbul’a gelmesini sağlayan 20 yaşlarında "Hale" isimli Suriye uyruklu kadını her yerde arıyor.

İstanbul’da polise başvuran ailesi, Kahtan Adnan Javat Al Mayyahı’nın (39) İstanbul’da kaçırıldığını ve 80 bin dolar fidye istendiğini söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada kaçırılan işadamının sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadınla buluşmak üzere İstanbul’a geldiğini tespit etti. 20 Aralık’ta Aksaray’da bir otele yerleştiği belirlenen Kahtan Adnan Javat Al Mayyahı’nın, 21 Aralık’ta bir taksiye binerek otelden ayrıldığı ve isminin "Hale" olduğu öğrenilen kadınla buluşmak üzere Esenyurt’a gittiğini tespit edildi.

POLİS FİDYECİLERLE SIKI PAZARLIK YAPTI

Polis bir yandan mağdur işadamının tutulduğu evi tespit etmeye çalışırken diğer yandan şüphelilerle dolaylı müzakere yaparak fidye pazarlığını sürdürdü. Sonunda 30 bin dolar fidyeye razı olan şüphelilerle buluşmak üzere Zeytinburnu 58. bulvarda bulunan bir kafetarya da randevu verildi. Polis ekipleri, kaçırılan işadamı Kahtan Adnan Javat Al Mayyahı ile birlikte gelen iki şüpheliyi, 30 bin dolar parayı aldıktan sonra gözaltına aldı.

İŞADAMI KURTARILDI

Rehine Kurtarma ve Müzakere Timleri tarafından kurtarıldıktan sonra ailesine kavuşan Kahtan Adnan Javat Al Mayyahı, "Onunla Irak’tayken tanışmıştım. Buluşmak için İstanbul’a geldim. Esenyurt’ta bana söylediği adrese gittim. Birlikte bir eve girdik. İçeri girer girmez benim üzerime çullandılar. Ellerimi ve ayaklarımı bağladılar. 4 gün boyunca rehin tuttular." dedi.

POLİS KADIN ŞÜPHELİYİ HER YERDE ARIYOR

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Maher İ. (26) ve Muhammet K.(24) adliyeye sevk edildi. Polis olaydan sonra ortadan kaybolan işadamını tuzağa düşürerek İstanbul’a gelmesini sağlayan kadının sosyal medya üzerinde "Afaf Alali’ adını kullandığını tespit etti. Gerçek adının "Hale" olduğu öğrenilen kadın polis tarafından her yerde aranıyor.

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