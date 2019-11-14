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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Ali ABLAY/ İSTANBUL, (DHA) - AA
Haber Giriş: 14.11.2019 - 17:26, Son Güncelleme:/

Sosyal medyadan satmaya çalışırken yakalandılar

Ticareti özel izne tabi olan 3 papağanı, yasa dışı şekilde pazarlamaya çalıştıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. 3 papağanın değerinin yaklaşık 45 bin lira olduğu belirtildi.

Sosyal medyadan satmaya çalışırken yakalandılar
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izne tabi olan papağanların, yasa dışı yollarla yurda getirilerek sosyal medya üzerinden satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerle müşteri gibi davranarak sosyal medya üzerinden pazarlık yapan polis, tropikal bölgelerde yaşayan "ara" cinsi 3 papağan için 45 bin liraya anlaştı.

Polis, çalışma kapsamında Zeytinburnu'ndaki bir adrese düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilere, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapıldı.

Evdeki aramada bulunan 3 papağanın Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği belirtildi.

2019'DA 760 CANLI HAYVAN ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin hayvan kaçakçılığına yönelik 2019 yılında yaptığı operasyonlarda 'nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşmenin uygulanmasına dair yönetmelik' kapsamında maymun, timsah, yılan ve tarantula başta olmak üzere toplam 760 canlı hayvan ele geçirildi.

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