Sosyal medyadan satmaya çalışırken yakalandılar
Ticareti özel izne tabi olan 3 papağanı, yasa dışı şekilde pazarlamaya çalıştıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. 3 papağanın değerinin yaklaşık 45 bin lira olduğu belirtildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izne tabi olan papağanların, yasa dışı yollarla yurda getirilerek sosyal medya üzerinden satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şüphelilerle müşteri gibi davranarak sosyal medya üzerinden pazarlık yapan polis, tropikal bölgelerde yaşayan "ara" cinsi 3 papağan için 45 bin liraya anlaştı.
Polis, çalışma kapsamında Zeytinburnu'ndaki bir adrese düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilere, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapıldı.
Evdeki aramada bulunan 3 papağanın Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği belirtildi.
2019'DA 760 CANLI HAYVAN ELE GEÇİRİLDİ
Öte yandan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin hayvan kaçakçılığına yönelik 2019 yılında yaptığı operasyonlarda 'nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşmenin uygulanmasına dair yönetmelik' kapsamında maymun, timsah, yılan ve tarantula başta olmak üzere toplam 760 canlı hayvan ele geçirildi.
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