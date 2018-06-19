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    Sosyal medyadan 'Katilimi tanıyorum' dedi, cesedi bulundu

    İHA
    19.06.2018 - 13:22 | Son Güncelleme:

    Gaziantep'in Nizip ilçesinde Fırat Nehri yakınlarında bir erkek cesedi bulundu. Av tüfeği ile açılan ateş sonucu öldürüldüğü belirlenen gencin sosyal medya hesabından 3 hafta önce yaptığı tel örgüler önünde çekilmiş fotoğraf ve "katilimi tanıyorum" paylaşımı dikkat çekti.

    Gaziantep'in Nizip ilçesi Keklik Mahallesi Fırat Nehri yakınlarında piknik yapan vatandaşlar, hareketsiz yatan bir şahsı görünce sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler, şahsın av tüfeği ile açılan ateş sonucu öldürüldüğünü belirlerken şahsın 25 yaşındaki Mehmet Salih P. olduğunu tespit etti.

    CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ

    Ölen şahsın Bayramın birinci günü cezaevinden çıktı ileri sürüldü. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Daha sonra gencin cenazesi morgdan alınarak, defnedilmek üzere Nizip ilçesine götürüldü.

    Sosyal medyadan Katilimi tanıyorum dedi, cesedi bulundu

    'KATİLİMİ TANIYORUM' PAYLAŞIMI

    Gencin, sosyal medya hesabından 26 Mayıs'ta yaptığı yaptığı paylaşımda ise tel örgüler önünde çekildiği fotoğraf ve "katilimi tanıyorum" yorumu dikkat çekti. Mehmet Salih P'nin paylaşımında, "Ben En azından Katilimi Tanıyorum. Fakat sen bir gün sevilmediğin bir kalpte kim vurduya Gideceksin..!" ifadeleri yer aldı.
    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Sosyal medyadan Katilimi tanıyorum dedi, cesedi bulundu

    Etiketler: cinayet , ceset , son dakika , haberler
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