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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Turgay İPEK/ ERZURUM (DHA)
29.07.2019 - 16:44, Son Güncelleme:

'Sosyal medyadan izledim... Sonradan öğrendim ki o benim çocuğummuş'

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'Sosyal medyadan izledim... Sonradan öğrendim ki o benim çocuğummuş'

Erzurum'da 'yan baktın' kavgasında Afgan uyruklu kişinin muştalı saldırısına uğrayan Ömer Faruk Özkan (20) tedavisinin ardından taburcu edildi. Anne Lütfiye Özkan, "Olayları sosyal medyadan duyup izledim. 'Yazık şimdi bunun annesi ne yapıyordur?' dedim. Sonradan öğrendim ki o benim çocuğummuş" dedi.

Olay, dün akşam Yakutiye ilçesi kent merkezinde meydana geldi. Afgan uyruklu grup ile Ömer Faruk Özkan ve 2 arkadaşı arasında 'yan baktın' tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Afganlı gruptan bir kişi, yanında taşıdığı muşta ile vurarak Ömer Faruk Özkan'ı yüzünden yaraladı. Özkan kanlar içinde kalırken, Afganlı grup kaçtı. Bir Afganlı ise toplanan kalabalık tarafından yakalanarak linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polis ekibi, Afgan genci öfkeli kalabalığın elinden cop kullanarak kurtardı. Afganlı, polis otosuna bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı. Gelen takviye kuvvetler ise kalabalığı dağıttı.

'NE BAKIYORSUNUZ' DİYE SORUNCA SALDIRMIŞLAR'

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Faruk Özkan'ın burnunda çatlak olduğu tespit edildi. Lütfiye-Ali Özkan çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olan Ömer Faruk Özkan, 2 arkadaşıyla futbol maçına giderken olayın meydana geldiğini anlattı.

Sağlık Meslek Lisesi mezunu olduğunu, bu yıl üniversite sınavına girdiğini aktaran Özkan, "Sokakta 7-8 kişilik Afganlı grup vardı. Bunlar bize yan yan baktılar. Biz de 'ne bakıyorsunuz bir şey mi oldu?' dedik ve yolumuza devam ettik. İçlerinden biri arkadaşıma saldırdı. Kendisine yardım etmek isterken, biri yandan bana vurdu. Kendimi kaybettim. Çevredekiler yardımıma koştu. Kadınlar şallarını vererek aşırı kan gelen burnuma tampon yaptılar. Burnum çatlamış. Çok kan kaybettim. Ambulans geldi, beni götürdü. Daha sonra olaylar çıkmış. Bunları sosyal medyadan duydum. Bana bunu yapandan şikayetçiyim. Gece taburcu edildim şu an durumum iyi" diye konuştu.

Anne Lütfiye Özkan, "Oğlumun başına gelenlerden çok sonra haberdar oldum. Çıkan olayları sosyal medyadan izledim. Hatta izlerken 'yazık şimdi bunun annesi ne yapıyordur?' dedim. Sonradan öğrendim ki o benim çocuğummuş" dedi.

AFGANLI GENÇ TUTUKLANDI

Bugün yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Afgan uyruklu M.Y.Y.(20) tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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