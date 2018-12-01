Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama
Eskişehir'de, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesaplarından hakaret ettiği belirlenen Alaattin Z'yi (62) adresinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle