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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)
05.07.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

Sosyal medyadan canlı yayın yaparken, gasbedildi

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KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, İran uyruklu Kamran A.G., sosyal medyadan canlı yayın yaptığı sırada gasbedildi. Görüntüleri inceleyen polis, M.C.'yi (17) yakaladı. M.C. ile 4 kez gasp yaptığı belirlenen 4 arkadaşı ve çalıntı eşyaları satın alan 2 kişi de gözaltına alındı.

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  • Sosyal medyadan canlı yayın yaparken, gasbedildi
  • Sosyal medyadan canlı yayın yaparken, gasbedildi
  • Sosyal medyadan canlı yayın yaparken, gasbedildi
  • Sosyal medyadan canlı yayın yaparken, gasbedildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, cumartesi gecesi, Çayırova Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin önünde meydana geldi. Ağaçlıkta İngilizce konuşarak, sosyal medyadan canlı yayın yapan İranlı Kamran A.G.'nin yanına gelen kişi; cep telefonunu, tablet bilgisayarını ve 2000 Macar parasını gasbetti. Kamran A.G.'nin şikayeti üzerine polis, sosyal medya hesabındaki görüntüleri inceledi.

Görüntülerden, gaspçının M.G. olduğu belirlendi. Evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan M.G., arkadaşlarıyla birlikte bölgede 4 gasp olayı gerçekleştirdiklerini, paraları harcadıklarını, İranlı kişiden gasbettikleri cep telefonu, tablet ve Macar parasını ise E.A.'ya sattıklarını söyledi.

Polis, M.G.'nin ifadesi doğrultusunda yaşları 17 ile 18 arasında değişen A.K., Y.C.T., B.K. ve G.B. ile çalınan ürünleri satın alan E.A. ile ağabeyi E.A.'yı da gözaltına alındı. E.A. ve ağabeyi E.A.'da bulunan, Kamran A.G.'ye ait cep telefonu, tablet bilgisayar ve paraya el koyuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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