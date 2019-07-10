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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
10.07.2019 - 21:12, Son Güncelleme:

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından karar verildi!

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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, doğal kayalığın üzerine yaptırılan ve tepki çeken asansör, otel sahibi Erol Özsoy tarafından kaldırıldı. Özsoy, "Asansörün kaldırılması için gerekli çalışmaları yaptık. Oradaki balkon da kalkacak ve doğaya uygun bir şekilde kendi şeklini bulacak" dedi.

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Ürgüp'te doğal kayalık alanda faaliyet gösteren 72 odalı otele ait asansör, 2012 yılında Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan alınan izinle 2 yıl önce yaptırıldı.

Yunak Mahallesi'ndeki otelde kalan müşterilerin, doğal kayalığın üzerine çıkıp Kapadokya'yı seyretmesi için yaptırılan asansör, sosyal medyaya görüntülerinin yayınlanması üzerine geçen günlerde büyük tepki çekmişti. Doğal kayalık üzerine kulübe şeklinde inşa ettirilen asansör, eleştirilerin ortasında kalınca otel yönetimi de değiştirilmesi için kolları sıvadı.

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından karar verildi

Otel yönetimi, asansörü bulunduğu yerden kaldırdı. Asansörü kaldırdıklarını belirten Özsoy, "Daha önce haber konusu olmuş olan bu asansör projesi koruma kurulundan onaylı bir projeydi. Bunu daha önceki röportajımızda söylemiştik. Bu projeyi satın aldığımız zaman zaten onaylanmış ruhsatlı bir projeydi. Fakat bitirdikten sonra bizde zaten bunun doğaya uygun olmadığını fark ettik ve bunu kaldırmak içinde dosyamızı vermiştik. 6 aydır süreçte bekliyordu. Bu olayın son dönemlerde gündeme düşmesiyle beraber Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapmış olduğumuz görüşme neticesinde zaten asansörü kaldırmak istiyorduk. Asansörün kaldırılması için gerekli çalışmaları yaptık. Oradaki balkon da kalkacak ve doğaya uygun bir şekilde kendi şeklini bulacak" dedi.

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından karar verildi

Yaşadıkları olay sonrası bölgeye artık yatırım yapmayacaklarını kaydeden Özsoy, "Kararımızda her hangi bir değişiklik yok. Daha öncede bahsettiğim gibi Ürgüp'te 450 odalı bir otel inşa edecektik. Yaklaşık 250 kişi çalışacaktı. İstihdam sağlayacaktık ama bu prosedürler bizi yorduğu için bunları yapmaktan vazgeçtik. Kesinlikle biz Kapadokya'ya bundan sonra yatırım yapmayacağız" diye konuştu.

 

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