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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL
28.03.2019 - 09:13, Son Güncelleme:

Sosyal medyada uyuşturucu tuzağı

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Sosyal medyada takma isimlerle “Tek Dost”, “Tercihler”, “En Sevdiğim İkili”, “Merdiven Altı Sosis Laboratuvarı”, “Patlayan Şeker”, “Alice Harikalar Diyarında”, “Keyfimin Kâhyasıyım” ve “Ona Küçük Sürprizler Yap” gibi gençlerin ilgisini çekebilecek postların altında uyuşturucuyu özendirdikleri gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Alay Komutanlığı’nın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda; esrar, skunk ve uyuşturucu haplar ile tütün öğütücü makara ve esrar sarım kağıtları ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları devam ederken; diğer yandan da siber suçlarla mücadele ekipleri de sanal alemde uyuşturucuyu özendirici yayınlar yaparak, gençlerimizi zehirlemeye çalışanlara karşı sanal devriye faaliyetleri yürütüyor.

Sanal devriye ekipleri; icra ettikleri faaliyetlerde bazı şahısların sosyal medya hesapları üzerinden ilginç paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti. Söz konusu şahısların, takma isimlerle “Tek Dost”, “Tercihler”, “En Sevdiğim İkili”, “Merdiven Altı Sosis Laboratuvarı”, “Patlayan Şeker”, “Alice Harikalar Diyarında”, “Keyfimin Kâhyasıyım” ve “Ona Küçük Sürprizler Yap” gibi gençlerin ilgisini çekebilecek postların altında uyuşturucu madde fotoğrafları paylaştığı belirlendi.

Şahısların; Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarını sanal devriyelerle takibe alan Jandarma ekipleri, uyuşturucu maddeyi özendirmeye yönelik fotoğraf paylaşımı yapan ve çok sayıda takipçisi bulunan 8 şüphelinin adreslerini belirledi.

Sosyal medyadan uyuşturucuyu özendiren kişilere yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca; narkotik dedektör köpeği Vadi’nin de katıldığı eş zamanlı uyuşturucu operasyon yapıldı. Sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendiren 8 şahıs gözaltına alındı.

Sosyal medya hesaplarından uyuşturucu maddeyi özendirici paylaşım yaptıkları belirlenen 8 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Sosyal medyada uyuşturucu tuzağı

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