Sosyal medyada uyuşturucu tuzağı
Sosyal medyada takma isimlerle “Tek Dost”, “Tercihler”, “En Sevdiğim İkili”, “Merdiven Altı Sosis Laboratuvarı”, “Patlayan Şeker”, “Alice Harikalar Diyarında”, “Keyfimin Kâhyasıyım” ve “Ona Küçük Sürprizler Yap” gibi gençlerin ilgisini çekebilecek postların altında uyuşturucuyu özendirdikleri gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Alay Komutanlığı’nın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda; esrar, skunk ve uyuşturucu haplar ile tütün öğütücü makara ve esrar sarım kağıtları ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları devam ederken; diğer yandan da siber suçlarla mücadele ekipleri de sanal alemde uyuşturucuyu özendirici yayınlar yaparak, gençlerimizi zehirlemeye çalışanlara karşı sanal devriye faaliyetleri yürütüyor.
Sanal devriye ekipleri; icra ettikleri faaliyetlerde bazı şahısların sosyal medya hesapları üzerinden ilginç paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti. Söz konusu şahısların, takma isimlerle “Tek Dost”, “Tercihler”, “En Sevdiğim İkili”, “Merdiven Altı Sosis Laboratuvarı”, “Patlayan Şeker”, “Alice Harikalar Diyarında”, “Keyfimin Kâhyasıyım” ve “Ona Küçük Sürprizler Yap” gibi gençlerin ilgisini çekebilecek postların altında uyuşturucu madde fotoğrafları paylaştığı belirlendi.
Şahısların; Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarını sanal devriyelerle takibe alan Jandarma ekipleri, uyuşturucu maddeyi özendirmeye yönelik fotoğraf paylaşımı yapan ve çok sayıda takipçisi bulunan 8 şüphelinin adreslerini belirledi.
Sosyal medyadan uyuşturucuyu özendiren kişilere yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca; narkotik dedektör köpeği Vadi’nin de katıldığı eş zamanlı uyuşturucu operasyon yapıldı. Sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendiren 8 şahıs gözaltına alındı.
Sosyal medya hesaplarından uyuşturucu maddeyi özendirici paylaşım yaptıkları belirlenen 8 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
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