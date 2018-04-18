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    Yargıtay'dan emsal nitelikte karar! Sosyal medyada bunu yapmak boşanma sebebi sayıldı

    İHA
    18.04.2018 - 08:49 | Son Güncelleme:

    Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde uygunsuz paylaşımda bulunmak boşanma sebebi sayıldı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sürekli alkol alıp bu anlara ilişkin görüntüleri sosyal paylaşım sitelerinde paylaşan kadının bu davranışıyla kocasının kişilik haklarına saldırıda bulunduğuna hükmetti. Emsal nitelikteki kararla, eşini aldatan kadınlar kocasına tazminat ödeyecek.

    Karşılıklı suçlamalar sebebiyle evliliklerini sonlandırmaya karar veren karı - koca 2. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Erkek, başka erkeklerle alkol aldığı iddia edilen ve buna ilişkin fotoğrafları sosyal medyada paylaşan eşinden tazminat istedi. Tarafları ve tanıkları dinleyen mahkeme, güven sarsıcı davranışlarda bulunan kadınla birlik görevlerini ihmal eden kocayı eşit kusurlu bulup çifti boşadı, kocanın tazminat talebini reddetti.

    Davacı - karşı davalı koca O.G., kararı temyiz etti. Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. O.G.'nin eşinin sürekli alkol kullanarak buna ilişkin uygunsuz paylaşımlarda bulunmasını boşanma sebebi saydı.

    Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:
    "Sosyal medyada uygunsuz paylaşımlarda bulunan davalı - karşı davacı kadının, erkeğe nazaran daha fazla kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Kadının davranışları erkeğin kişilik haklarına saldırı teşkil edecek niteliktedir. Öyleyse; davacı - karşı davalı erkek yararına Türk Medeni Kanunu'nun 174. maddesi koşulları oluşmuştur. Tarafların ekonomik ve sosyal durumları, fiilin ağırlığı ve hakkaniyet kuralları gözetilerek davacı karşı davalı erkek yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, hatalı kusur belirlenmesi sonucu bu isteğin reddi doğru olmamıştır. Kararın oy birliği ile bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

    Etiketler: NoMobil , Facebook , Twitter , sosyal medya , aldatma , gündem
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