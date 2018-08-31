Sosyal medyada tepki çekmişti... 'Yapayalnız hissettim'
Dolmuşta bir erkek yolcunun ağır küfürlerine, darp teşebbüsüne ve ölüm tehdidine maruz kalan ve bu konudaki görüntüleri sosyal medyada paylaşan Nazan Bozkurt’a Hürriyet ulaştı. Yaşadıklarını anlatan Bozkurt, “Erkek yolcu bana yönelik küfürlerde ve darp girişiminde bulunurken kimse olaya müdahale etmedi. Kendimi yapayalnız hissetim” diye konuştu.
ANKARA Mamak’a gitmek üzere önceki akşam bindiği dolmuşta, bir erkek yolcunun saldırgan tutumu ve darp girişimine rağmen sakinliğini koruyan Nazan Bozkurt, yaşadıklarını saniye saniye kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki yarattı. Olayın mağduru genç kadın yaşadıklarını Hürriyet’e özetle şöyle aktardı:
“Evime giderken, kulağımda kulaklıkla bir video izliyordum. Dolmuşta tepemde dikilen bir erkek, ayağıma vurarak, bir şeyler söylemeye başladı. Kulaklığımı çıkardığımda ‘Kalk da şu kadına yer ver’ dedi. Ben de ‘Neden bana diyorsunuz’ diye tepki gösterdim. Çünkü o anda dolmuşta benden daha genç yaşta olan kişiler vardı. Ancak o adam benim kalkmam konusunda ısrarını sürdürdü.
5 DAKİKA ARALIKSIZ KÜFÜR
Ben de kendisine tepki gösterdim. Bunun üzerine durup dinlemeden bana küfretmeye başladı. Ben de cep telefonumu çıkarıp bana yönelik saldırısını kaydetmeye başladım. Ben çekimimi sürdürürken hem küfrediyordu hem de yumruk atmaya çalışıyordu. Tam 5 dakika aralıksız, ağza alınmayacak küfürler etti. Diğer yolcular çok tepkisizdi. Sadece yumruk atarken beyaz gömlekli bir erkek araya girmeye çalıştı. Saldırgan bana yönelik darp girişimini sürdürdüğü sırada dolmuş şoförüne ‘Dolmuşu karakola çek’ dedim. Ancak şoför bana ‘Ben para kazanıyorum, ben parama bakarım ’ dedi. Kendimi yapayalnız hissetim.
‘BAŞIMIZI BELAYA MI SOKALIM’
O şahsın bana neden böyle davrandığını bilmiyorum. Ancak o bana bu eylemlerde bulunurken onun yanında bulunan kadın, ‘normal değil, karşılık verme’ şeklinde hareketler yapıyordu. Yanındaki kadın o kişiye ‘aşkım’ diye hitap ediyordu. Daha sonra o saldırgan dolmuştan indi ve bir taksiye binerek uzaklaştı. O gittikten sonra diğer yolcuların tepkisizliğini eleştirdim. Bunun üzerine öndeki birkaç kişi ‘Ne yapalım, başımızı belaya mı sokalım’ dediler. Ancak esas problemin dolmuş şoföründe olduğunu düşünüyorum. Onun hiçbir müdahalesi olmadı. Sonuçta onun aracında yaşandı olay, daha duyarlı olması gerekirdi. O saldırgan kişi için pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağım. Söz konusu videoyu paylaştıktan sonra kimliği konusunda birtakım bilgiler geldi. Savcılıktan kimliğinin tespit edilerek en ağır şekilde cezalandırılmasını talep edeceğim.”
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