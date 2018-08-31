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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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31.08.2018 - 22:50, Son Güncelleme:

Sosyal medyada tepki çekmişti... 'Yapayalnız hissettim'

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Sosyal medyada tepki çekmişti... 'Yapayalnız hissettim'

Dolmuşta bir erkek yolcunun ağır küfürlerine, darp teşebbüsüne ve ölüm tehdidine maruz kalan ve bu konudaki görüntüleri sosyal medyada paylaşan Nazan Bozkurt’a Hürriyet ulaştı. Yaşadıklarını anlatan Bozkurt, “Erkek yolcu bana yönelik küfürlerde ve darp girişiminde bulunurken kimse olaya müdahale etmedi. Kendimi yapayalnız hissetim” diye konuştu.

ANKARA Mamak’a gitmek üzere önceki akşam bindiği dolmuşta, bir erkek yolcunun saldırgan tutumu ve darp girişimine rağmen sakinliğini koruyan Nazan Bozkurt, yaşadıklarını saniye saniye kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki yarattı. Olayın mağduru genç kadın yaşadıklarını Hürriyet’e özetle şöyle aktardı:

“Evime giderken, kulağımda kulaklıkla bir video izliyordum. Dolmuşta tepemde dikilen bir erkek, ayağıma vurarak, bir şeyler söylemeye başladı. Kulaklığımı çıkardığımda ‘Kalk da şu kadına yer ver’ dedi. Ben de ‘Neden bana diyorsunuz’ diye tepki gösterdim. Çünkü o anda dolmuşta benden daha genç yaşta olan kişiler vardı. Ancak o adam benim kalkmam konusunda ısrarını sürdürdü.

5 DAKİKA ARALIKSIZ KÜFÜR
Ben de kendisine tepki gösterdim. Bunun üzerine durup dinlemeden bana küfretmeye başladı. Ben de cep telefonumu çıkarıp bana yönelik saldırısını kaydetmeye başladım. Ben çekimimi sürdürürken hem küfrediyordu hem de yumruk atmaya çalışıyordu. Tam 5 dakika aralıksız, ağza alınmayacak küfürler etti. Diğer yolcular çok tepkisizdi. Sadece yumruk atarken beyaz gömlekli bir erkek araya girmeye çalıştı. Saldırgan bana yönelik darp girişimini sürdürdüğü sırada dolmuş şoförüne ‘Dolmuşu karakola çek’ dedim. Ancak şoför bana ‘Ben para kazanıyorum, ben parama bakarım ’ dedi. Kendimi yapayalnız hissetim.

‘BAŞIMIZI BELAYA MI SOKALIM’
O şahsın bana neden böyle davrandığını bilmiyorum. Ancak o bana bu eylemlerde bulunurken onun yanında bulunan kadın, ‘normal değil, karşılık verme’ şeklinde hareketler yapıyordu. Yanındaki kadın o kişiye ‘aşkım’ diye hitap ediyordu. Daha sonra o saldırgan dolmuştan indi ve bir taksiye binerek uzaklaştı. O gittikten sonra diğer yolcuların tepkisizliğini eleştirdim. Bunun üzerine öndeki birkaç kişi ‘Ne yapalım, başımızı belaya mı sokalım’ dediler. Ancak esas problemin dolmuş şoföründe olduğunu düşünüyorum. Onun hiçbir müdahalesi olmadı. Sonuçta onun aracında yaşandı olay, daha duyarlı olması gerekirdi. O saldırgan kişi için pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağım. Söz konusu videoyu paylaştıktan sonra kimliği konusunda birtakım bilgiler geldi. Savcılıktan kimliğinin tespit edilerek en ağır şekilde cezalandırılmasını talep edeceğim.” 

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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