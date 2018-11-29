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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
29.11.2018 - 12:35, Son Güncelleme:

Sosyal medyada tepki çekmişti... Belediyeden 'Atatürk heykeli' açıklaması

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Sosyal medyada tepki çekmişti... Belediyeden 'Atatürk heykeli' açıklaması

BAYBURT'ta, Belediye'nin 'Saray Bahçesi' düzenlemesi kapsamında geçici olarak kaidelerinden sökülen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Kahramanları’na ait heykeller, üzerleri brandayla örtülerek malzeme parkının açık alanına konuldu. Rüzgarın etkisiyle parçalanan brandaların sarılı olduğu heykel fotoğrafları; paylaşıldığı sosyal medyada tepki çekti. Tepkiler üzerine heykeller açık alandan alınarak kapalı alana taşındı. Bayburt Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Hepimizin ortak değeri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli Bayburt'a kazandıracağımız Saray Bahçesi'nin inşası tamamlandığında en güzel haliyle yine aynı alanda yerini alacaktır" denildi.

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  • Bayburt’ta, Atatürk heykeli tartışması
  • Bayburt’ta, Atatürk heykeli tartışması
  • Bayburt’ta, Atatürk heykeli tartışması
  • Bayburt’ta, Atatürk heykeli tartışması
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bayburt Belediyesi tarafından kent meydanı düzenlemesi kapsamında 'Saray Bahçesi' projesi başlatıldı. Yeraltında 150 araçlık otoparkının da yer alacağı 'Saray Bahçesi', oturma alanları, süs havuzları ve yeşil alanlardan oluşacak.

Proje inşaatı sırasında zarar görmemesi için kaidelerinden sökülen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Kahramanları’na ait heykeller, üzerleri brandayla örtülerek belediye malzeme parkının açık alanına konuldu. Rüzgarın etkisiyle parçalanan brandaların sarılı olduğu heykel fotoğrafları paylaşıldığı; sosyal medyada tepki çekti. Tepkiler üzerine heykeller açık alandan alınarak kapalı alana taşındı.

BELEDİYE: EN GÜZEL HALİYLE YİNE AYNI YERİNİ ALACAK

Bayburt Belediyesi’nden Atatürk ve Milli Mücadele Kahramanları'na ait heykellerle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Belediyemiz tarafından Bayburt'umuza hem otopark hem de bir Saray Bahçesi projesi yapılmaktadır. Proje çalışmaları esnasında kaidesinden alınan Atatürk heykeli brandayla koruma altına alınmış ancak olumsuz hava şartları neticesinde heykelin brandası zarar görmüş olup yenisiyle değiştirilmiştir. Hepimizin ortak değeri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli Bayburt'a kazandıracağımız Saray Bahçesi'nin inşası tamamlandığında en güzel haliyle yine aynı alanda yerini alacaktır. Sosyal medyada dolaşan bu fotoğraflar olumsuz algı oluşturulmak adına saptırılarak yayınlanmıştır. Gerçekle herhangi bir alakası yoktur."

 

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