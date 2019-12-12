Sosyal medyada tartıştıkları fırıncıyı iş yerinde bıçakladılar

Ekmek fırınında çalışan E.P. ile O.Y., U.K. ve U.A. arasında sosyal medyada bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine 3 kişi, ellerinde bıçaklarla E.P.'nin çalıştığı fırına geldi. Saldırganlar, E.P.'yi 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

E.P., yaralı halde yürüyerek gittiği evine sığınırken, 3 kişi de olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.P., çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, O.Y., U.K. ve U.A.'yı Yeni Mahalle'deki iş yerinde suç aletleri bıçaklarla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Y. ve U.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken U.A. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.